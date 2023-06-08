Эту роковую ошибку в летнем уходе за волосами делают почти все женщины: вердикт трихолога

Облысение - пожалуй, один из самых жутких страхов для женщины. Все мы заботимся о красоте и здоровье своих локонов, понимая, что именно они являются нашим надежным бьюти-оружием. Волосы могут выпадать по самым разным и совершенно не зависящим от нас причинам, однако иногда именно мы и провоцируем возникновение этой проблемы.

Например, недавно трихолог Юлия Нагайцева рассказала в беседе с одним из российских изданий о частой ошибке в уходе за волосами, которую большинство женщин совершают именно в разгар теплого сезона. Ты удивишься, но речь о банальной привычке собирать волосы в тугой и высокий пучок, чтобы спастись от летнего зноя.

По словам врача, убранные в такую прическу волосы подвергаются сильному натяжению, из-за чего фолликулы повреждаются. Если травмировать локоны таким образом слишком часто, то со временем они слабеют и выпадают. Чтобы сохранить их здоровыми, пользуйся лайфхаком: собирай волосы шелковыми резинками или крабиками, которые не будут создавать сильного натяжения.

В летнее время года также не забывай тщательно промывать волосы от морской воды и носить головные уборы. Шляпы, панамы и банданы уберегут кожу головы от ожогов, которые впоследствии также могут привести к "волосопаду".

thevoicemag.ru