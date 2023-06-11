Тренер назвал вредные спортивные привычки

Тренер высшей категории Максим Мусаев назвал вредные спортивные привычки. Его слова приводит Роскачество, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мусаев не рекомендовал слишком высокий объем нагрузок, так как при перетренированности у спортсмена начинается бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость. Также он обратил внимание на то, что силовые тренировки с максимальными весами негативно влияют на суставы и перегружают центральную нервную систему.

Также тренер предостерег тех, кто пропускает разминку и растяжку. По его мнению, она поднимает температуру тела, а также прогревает мышцы и суставы. Последней вредной привычкой он назвал недостаток или избыток сна, которые могут привести к хроническому перенапряжению, перетренированности и избыточной усталости.