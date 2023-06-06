Не просроченный, а самый полезный — больше никогда не выкидывай коричневый банан

Как известно, в перезрелых бананах высоко содержание сахара, но в них также скрыта невероятная польза, о которой ты, возможно, и не догадывалась.

Так, в коричневых бананах наиболее высокое содержание антиоксидантов. А они очень полезны для укрепления иммунной системы - употребление таких бананов может способствовать повышению сопротивляемости организма к инфекциям и даже профилактике рака.

Кроме того, спелые бананы снижают уровень холестерина, а содержащаяся в них клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезны они и для пищеварения - спелые бананы способны "укротить" изжогу.

Так что коричневый банан намного полезнее желтого или зеленого. Помни об этом, когда в следующий раз будешь разбирать фруктовую корзинку.

thevoicemag.ru