6 июня 2023

6 июня 2023 17:55

Не просроченный, а самый полезный — больше никогда не выкидывай коричневый банан

Не просроченный, а самый полезный - больше никогда не выкидывай коричневый банан

Как известно, в перезрелых бананах высоко содержание сахара, но в них также скрыта невероятная польза, о которой ты, возможно, и не догадывалась.  

Так, в коричневых бананах наиболее высокое содержание антиоксидантов. А они очень полезны для укрепления иммунной системы - употребление таких бананов может способствовать повышению сопротивляемости организма к инфекциям и даже профилактике рака.  

Кроме того, спелые бананы снижают уровень холестерина, а содержащаяся в них клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезны они и для пищеварения - спелые бананы способны "укротить" изжогу.  

Так что коричневый банан намного полезнее желтого или зеленого. Помни об этом, когда в следующий раз будешь разбирать фруктовую корзинку. 

thevoicemag.ru


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