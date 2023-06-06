Как понять, что сладкое разрушает твое здоровье: 5 тревожных симптомов

Сложно согласиться с утверждением насчет того, что сахар - это пустые калории. Конечно, он действительно не дает организму полезных нутриентов. Но зато как влияет на настроение!

Зачастую мы едим сладкое именно для того, чтобы получить приятные эмоции - и насладиться незабываемым вкусом любимых конфет, пирожных и других всевозможных вкусностей. А потом с грустью смотрим на растущую цифру на весах...

Сегодня диетологи считают, что полностью отказываться от сладкого, чтобы похудеть - не лучшее решение по самым разным параметрам. Во-первых, это повышает риски сорваться и набрать еще больше лишних кг. А во-вторых, абсолютно вредной еды не существует - как и абсолютно полезной.

Любимые вкусности можно и нужно есть: но без фанатизма и прислушиваясь к ощущениям своего тела. Именно они могут тебе подсказать, что ты ешь предельное количество сахара, и организму требуется устроить разгрузку.

Итак, на что же стоит обратить внимание, чтобы определить пагубное влияние сахара?

Тебе хочется есть еще больше сладкого

Потребление сахара крайне сложно контролировать. Конечно, порой действительно не хочется останавливаться - и съесть еще один кусок торта или попробовать все виды конфет из коробки. Но если и после полученной добавки руки вновь тянутся к сладкому, стоит задуматься о наличии определенной степени сахарной зависимости.

Тебе трудно почувствовать сахарный вкус...

... когда сахара в блюде не так много, как ты к этому привыкла. В составах магазинных товаров сахара содержится больше, чем остальных ингредиентов, поэтому домашняя выпечка или ПП-десерты кажутся нам пресными. Во всём виноваты вкусовые рецепторы - и всё та же сахарная зависимость, которая требует постоянного увеличения дозы.

Ты страдаешь от вздутия живота

Боли, урчание и вздутие живота могут быть связаны с потреблением самых разных продуктов. Но сахар - один из главных противников здоровья ЖКТ. Сладости разрушают микробиоту кишечника, а также повышают нагрузку на печень. В итоге сахар не успевает нормально усвоиться организмом и разлагается на различные газы и кислоты, от которых возникает дискомфорт в животе.

Тебе знакомы отсутствие сил и бессонница

Сахар снижает выработку гормонов, отвечающих за здоровый сон, - и вызывает приливы бодрости. Однако такой заряд энергии довольно быстро растрачивается и требует добавки, из-за которой ты чувствуешь себя неудовлетворенно и разбито. А возможно, и сталкиваешься с навязчивыми мыслями о вкусных пирожных и шоколадках, из-за которых не менее тяжело заснуть.

Ты недовольна качеством своей кожи

Конечно, питание влияет на кожу опосредованно, и существует немало иных факторов, отвечающих за на наш внешний вид. Тем не менее не стоит забывать о том, что именно сахар снижает нормальную выработку коллагена в коже - и провоцирует воспалительные процессы.

Многие женщины отмечают, что их кожа становится более ровной, чистой и сияющей, когда они едят меньше сладкого. Понимаем, эту взаимосвязь сложно принять. Но проверить, отражается ли потребление сладкого на твоем лице, однозначно стоит!

thevoicemag.ru