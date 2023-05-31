Как определить, что у вас нездоровые отношения с едой

Одержимость ограничениями в питании, навязчивый подсчет калорий, чувство вины после десерта и усиленные жиросжигающие тренировки, которые этот десерт непременно должны сжечь - это реальность для многих девушек, которые стремятся к идеальной фигуре. Но в погоне за иллюзорными идеалами они приобретают ментальное расстройство, которое не имеет ничего общего со здоровым образом жизни. Как распознать расстройство пищевого поведения и что с этим делать рассказывает психолог Ирина Барбат.

Начнем с того, что такое РПП - это болезнь, расстройство, которое связано с нарушением приема пищи, нездоровым отношением к еде, чрезмерной концентрацией на приемах пищи, а также на своем теле и весе. Несмотря на то, что существует генетическая предрасположенность к РПП, это расстройство считается психическим. Доказано, что если у родственников первой линии было или есть в анамнезе данное расстройство, то вероятность появления этого заболевания в разы выше.

Что же представляет собой РПП?

Следует различать виды расстройства, чтобы понимать и оценивать, есть ли о чем беспокоиться.

Нервная анорексия - это сверхмалое потребление пищи, которое приводит к истощению организма. Характеризуется болезненным видом тела. Масса тела крайне мала. Происходит нарушение работы внутренних органов. Считается самым сложным и опасным видом РПП.

Нервная булимия - чрезмерное потребление пищи. За эпизодами переедания следует компенсаторное поведение. Чаще всего это вызывание рвоты. Но прием слабительных препаратов, голодание и избыточные физические нагрузки тоже относятся к симптомам.

Переедание - потребление пищи в больших количествах за короткий отрезок времени.

Следует отметить, что ожирение не относится к видам пищевого расстройства. Это хроническое заболевание, при котором увеличение массы тела является патологическим за счет жировой ткани. Ожирение в 20-70% случаев является наследственным и не имеет выраженных психологических причин.

Причины РПП во многом неясны. Есть генетический фактор, социальный, семейный. Общество определяет каноны красоты женского тела. На страницах глянцевых журналов красуются стройные модели. В социальных сетях пестреют отфотошопленные фото в купальниках без единой складочки на теле. Эти стереотипы толкают девушек к совершенствованию своего тела, доведению его до идеала. Начинаются ограничения в пище, всевозможные диеты, что приводит к сбоям, нарушениям работы организма в целом.

Какие же могут быть причины?

Отверженность родителями в детском возрасте;

Неприятие своего тела в подростковом возрасте, когда происходит активное физическое изменение тела;

Обида на родителей;

Травля в школе, связанная с весом;

Чрезмерный контроль и гиперопека со стороны родителей;

Нарушение самооценки;

Размытые или отсутствующие личные границы;

Неумение понимать и принимать свои чувства и эмоции;

Тревога, уязвимость;

Ощущение мира как опасного;

Искаженное восприятие своего тела;

Скука, пустота внутри и желание стать незаметным;

Психологическая травма (насилие, развод родителей, издевательства).

Как это работает?

Например, девочка росла в полной семье с мамой и папой. Все у ребенка было, о ней заботились. Родители выполняли свою функцию. Но родительская забота касалась в основном только социально-бытовых вопросов. Девочка никогда не чувствовала, что ее любят. Мама была "холодная", не уделяла должного внимания девочке. Никто в семье не интересовался чувствами и эмоциями ребенка, это было не важно. Главное - накормить, одеть, обуть. Вследствие такого воспитания, у ребенка сформировалась низкая самооценка, чувство отверженности самыми близкими людьми, ощущение незаметности. Девочка чувствовала себя очень маленькой физически. Вокруг большой мир, много людей, а она просто невидимая. Чтобы исправить эту ситуацию, хоть как-то обратить на себя внимание, девочка начинает чрезмерно употреблять пищу. Чтобы стать большой и заметной, только это поможет сделать ее видимой. И тогда ее начнут замечать, любить, дарить свое внимание. Это частный пример психологических механизмов возникновения РПП, в данном случае - булимии.

Другая ситуация. Девочка в семье имела любящих родителей, ее опекали. Не давали возможности проявлять себя как личность. Свои решения девочка не могла принимать, все за нее решала мама. Со временем мама стала контролировать каждый шаг. Именно она знала, что и как нужно делать. Контроль касался всего: что кушать, что надевать, с кем дружить, как думать. Такой метод воспитания приводил к тому, что девочке хотелось скрыться, стать невидимкой, только чтобы мама уменьшила контроль, по сути, просто перестала бы ее лишний раз замечать. Формируется психологическая установка: чем мое тело будет незаметнее и меньше, тем меньше будет контроля. Отсюда уменьшение количества и частоты приема пищи, изнуряющие диеты. Девочка худеет, но контроль не уходит, она дальше продолжает снижать вес. И это перерастает уже в болезненное расстройство - анорексию.

И таких примеров может быть множество, так как у каждого человека будет своя собственная личная психологическая причина.

Как понять, что у вас РПП?

Можно провести небольшую самодиагностику, которая потребует честных ответов. Здесь не стоит лгать.

Вы не воспринимаете свое тело адекватно. Какая-то часть кажется слишком толстой или худой. Вы не можете смотреть на себя в зеркало, это вызывает у вас отвращение. Вы начинаете ненавидеть свое тело.

Лжете о том, сколько вы едите.

Стараетесь принимать пищу, чтобы никто этого не увидел. Скрываетесь.

Появились неконтролируемые навязчивые мысли про еду, вес.

Начали считать калории. Появилась именно необходимость сначала высчитать количество калорий, а потом уже есть.

Вес постоянно колеблется.

Часто проверяете свой вес. Доходит до того, что взвешиваетесь после каждого приема пищи.

Сидите на жестких диетах.

Изматываете себя в тренажерном зале.

Ваш вес ниже нормы, но вы его пытаетесь еще больше снизить.

Опорожняете желудок после каждого приема пищи.

Чувствуете стыд за то, что вам хочется есть.

Вините себя после каждого приема пищи. Может доходить до самонаказания.

Чувствуете постоянный голод, нет ощущения насыщенности.

Считаете, что причиной ваших жизненных проблем является ваш вес.

Если вы обнаружили хотя бы часть признаков, стоит незамедлительно обратиться к врачам. Так как РПП - это многофакторное заболевание, то и лечение должно быть комплексное: медицинское, психологическое. Стоит обратиться к таким специалистам, как: гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог, терапевт, диетолог, психолог или психотерапевт. Слаженная работа специалистов, во главе которой стоит работа над психологическим состоянием, поможет изменить не только пищевые привычки, но и само мышление, переписать негативные установки, принять свое тело и полюбить его.

Самолечение возможно. Но это достаточно длительный и осознанный процесс, который будет требовать жесткой системности. Самостоятельно справляются с РПП единицы, так как в основе расстройства лежит то, что человек не принимает, не осознает, что с ним происходит и отрицает травмирующий опыт, который мог привести к данному заболеванию. Принятие себя, умение выражать свои эмоции и чувства, осознание своего опыта, страхов - являются отличной профилактикой РПП.

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