Тренер назвала полезные для сердечно-сосудистой системы упражнения

Тренер Анастасия Юркова назвала упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Газета.Ru".

По словам специалиста, для здоровья особенно полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление. "Равномерное кардио - это длительные (от 30 минут) кардиотренировки с равномерным пульсом в зоне 50-70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС)", - отметила она.

Юркова также посоветовала выполнять интервальные кардиотренировки. "Благодаря чередованию интервалов повышенной интенсивности (пульс 70-90 процентов от максимума ЧСС) и спокойных интервалов (пульс 50-70 процентов от максимума ЧСС) мы создаем условия для тренировки сердечной мышцы и гладкой мускулатуры сосудов", - пояснила фитнес-эксперт.