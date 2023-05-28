Фитнес-тренер объяснила правила контроля похудения

Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала "СЭ", почему при похудении не стоит сильно ориентироваться на вес, передает Day.Az.

"Вес тела не показатель. На него влияет то, что вы съели накануне, содержимое кишечника, вода в теле, отеки, в том числе свойственные женскому организму в конце цикла", - пояснила специалист. По ее словам, отеки могут возникать также после интенсивных тренировок. "Если вы тренируетесь часто, не успеваете восстановиться и отдохнуть, то такие гормоны, как кортизол и альдостерон, повысятся и задержат воду в организме. Организму нужен отдых между тренировками", - предупредила тренер.

Кроме контроля веса, Влада Уварова порекомендовала отслеживать объемы. "Измеряйте обхваты тела, примеряйте старые вещи: это отличный способ отследить прогресс, если вес сбивает с толку", - резюмировала эксперт.