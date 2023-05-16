«Техношея» и брыли: что гаджеты делают с кожей и осанкой

"Техношея" и брыли

Причины

Скролля ленту, мы редко задумываемся о положении нашего тела. В то время как гиподинамия и долгое пребывание с опущенной головой - основные причины деформации лица и преждевременного появления морщин на шее. Сокращаясь вниз, платизма и кивательная мышцы шеи уплощаются, провоцируя перенапряжение мышц лица. Кроме эстетических последствий возникают боль, зажимы, атрофия некоторых мышц кора и даже деформация других участков тела. Это обусловлено единством мышечно-коллагеновой сетки в организме.

Решения

Пребывать в осознанности - чувствовать свое тело и следить за осанкой.

Держать экран гаджета на уровне глаз.

Обязательно использовать в ежедневном уходе лимфодренажные кремы и сыворотки. Помни: лицо заканчивается там, где начинается грудь.

Пройти курс массажа, записаться к остеопату и на спа-релакс.

Попробовать ревитонику.

Отеки, сухость и воспаление слизистой глаз

Причины

Использование электронных девайсов предполагает фокус и направленность взгляда на небольшую область экрана. Лишая глаза ракурсных движений, мы изолируем одни и перенапрягаем другие мышцы. Так возникают спазмы, перекрывающие лимфопротоки и препятствующие циркуляции крови. Это влечет расширение и повреждение венозных сосудов. В результате мы наблюдаем покраснения белков глаз. Застой лимфы, в свою очередь, порождает отеки. Ну а сухость век обусловлена неестественными паузами в процессе моргания.

Решения

Цифровая гигиена - сократи количество часов, проведенных у экрана.

Гимнастика для глаз.

Специальные увлажняющие капли, которые могут помочь при сухости глаз.

По рекомендации врача возможно применение сосудосуживающих средств.

Увлажнение кожи. К выбору увлажняющего крема для век стоит подойти с особой осторожностью. Здесь не стоит, как в случае с шеей, использовать средство для лица. Используй специальные продукты для глаз. Неправильно подобранное средство спровоцирует и усилит отек, так как кожа вокруг глаз гораздо тоньше и уже испытывает проблемы с застоем лимфы. Текстура увлажняющего крема должна быть очень легкой. Для более быстрого и пролонгированного эффекта дополняй кремы лимфодренажными сыворотками и тониками, я рекомендую лимфодренажный тоник Skin Gym от Icon Skin.

Сухость кожи лица

Причины

Природа предусмотрела динамическое равновесие влаги в коже. Поступает влага в том числе и из кровеносных сосудов. Нарушения в циркуляции венозной и артериальной (обогащенной кислородом) крови, вызванные мышечными спазмами, ведут к сухости кожи. Но это не единственные факторы и причины. Использование гаджетов влияет на этот процесс скорее опосредованно, нежели напрямую. Например, влечет недостаток физической активности и меньшее пребывание на свежем воздухе. Особенно это актуально сегодня, в период отопительного сезона, когда воздух в офисе и дома пересушен.

Решения

Используй увлажнитель воздуха.

Наноси увлажняющие кремы и сыворотки, в составе которых присутствуют керамиды, пептиды, гиалуроновая кислота и компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF). Такие продукты не просто создают окклюзию, но и запускают физиологический процесс увлажнения, воздействуя на причины сухости кожи, а не только борясь с последствиями.

Смартфоны и акне

Бытует мнение, что мобильные телефоны провоцируют возникновение акне. Сторонники этого мнения видят причину в большом количестве бактерий на поверхности гаджетов. Однако ученые точно установили факторы патогенеза акне, к ним относят гиперкератоз, повышенную работу сальных желез, нарушенный pH-баланс и трансэпидермальный барьер - всё это в совокупности способствует развитию p.acne бактерии, колонии которых и формируют акне. В небольшом количестве эти бактерии присутствуют на коже и являются неотъемлемой частью ее здорового микробиома. Мобильные телефоны не влияют ни на один из факторов патогенеза акне. При этом сегодня многие пользователи знакомы с наушниками hands free, благодаря которым сокращают количество контактов кожи лица с поверхностью гаджета.

Так ли вреден синий свет?

Стоит отметить, что экраны цифровых девайсов излучают синий свет, который используется в LED-терапии. Это неинвазивный вид воздействия нетепловой энергией светоизлучающего LED-диода в разных цветах спектра. Синий свет здесь выполняет функцию антисептического действия и показан пациентам, страдающим от акне. Его действие заключается в увеличении концентрации оксида азота, который способствует гибели p.acne бактерий.

Но вся польза синего света для нашего организма исчезает после 22:00, так как его воздействие в этот период полностью нарушает гормональный переход организма на ночное время. Циркадианные ритмы искажаются, что нарушает выработку таких "гормонов молодости", как мелатонин и соматотропин. Результат - "цифровое старение", которое характеризуется повышением чувствительности кожи, потерей тургора и снижением местного иммунитета. Рекомендую с 21:00 переводить смартфон в режим чтения с желтым светом и полностью исключить воздействие экранов компьютеров и телевизора! Никакой фильтр не нивелирует их вреда перед сном.

Также в научном сообществе есть мнение, что излучение от экранов смартфонов, планшетов и LED-панелей (видимый свет), как и солнечные лучи, способно проникать в глубокие слои кожи. Однако по силе воздействия оно значительно отличается от ультрафиолета, который за час способен вызвать ожог. Видимый синий свет не нанесет существенного вреда за такой интервал времени. Лишь длительный контакт с гаджетом приводит к постепенному истощению антиоксидатных систем кожи и снижению ее защитной функции.

Любопытно, что организм человека обладает уникальным механизмом извлечения пользы из вреда. Называют это явление гормезисом. Доказано, что умеренный стресс (к нему также относят видимый свет/синие излучение) оказывает благоприятное влияние на первичные клетки, снижает окислительные процессы и замедляет старение. Всё хорошо в меру!

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