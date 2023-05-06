6 мая 2023

6 мая 2023 16:52

3 главных элемента красоты для женщин 40+: ищи их в этих продуктах!

3 главных элемента красоты для женщин 40+: ищи их в этих продуктах!

Записалась на плановую сдачу анализов? Тогда запоминай, дефицит каких витаминов и микроэлементов женщине необходимо отслеживать тщательнее всего, если она походкой истинной королевы уже перешла в разряд 40+. 

Магний

Недостаток этого микроэлемента в организме зрелых женщин грозит им запорами, головными болями, дисфункцией пищеварительной системы и мышечными спазмами. Не пугайся вышеперечисленных проблем раньше времени, а для начала сдай анализ на содержания магния. Если все же обнаружится дефицит, щедро добавляй в рацион фасоль, орехи и листовую зелень.

Витамин E

Именно этот жирорастворимый витамин помогает нам дольше оставаться молодыми и цветущими благодаря защите клеток от окислительных повреждений. Восполнить его нехватку в организме можно с помощью добавления в привычное меню фундука, семян подсолнечника, арахиса и кукурузного масла.

Железо

Нехватка железа - частая проблема всех женщин, ведь этот жизненно важный элемент неизбежно покидает нас во время обильных менструальных кровотечений. С возрастом добавляется и другая проблема: желудок по естественным причинам выделяет меньше кислоты, которая помогает правильному всасыванию железа. Чтобы покрыть этот дефицит, включи в рацион субпродукты, красное мясо, шпинат, бобовые, киноа и тыквенные семечки.

thevoicemag.ru


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