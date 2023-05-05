5 мая 2023

5 мая 2023 14:45

Как уменьшить тягу к сладкому?

Хром - минерал, полезный для улучшения метаболизма и профилактики ожирения. А еще достаточный уровень хрома в организме помогает снизить тягу к сладкому. Именно поэтому многим будет полезно знать, в каких продуктах содержится самый высокий уровень этого микроэлемента.

Как уменьшить тягу к сладкому: 5 продуктов с высоким содержанием хрома

Если ты когда-нибудь жаловалась подругам, что ешь слишком много сладкого, то наверняка слышала совет о БАДах с хромом, которые якобы способны моментально отбить тягу к тортикам и конфетам. В последние годы все вокруг всё чаще говорят об этом: так что неудивительно, что волшебный эффект хрома хочется поскорее проверить на себе!

Однако БАДы с хромом довольно дорого стоят и встречаются не в каждой аптеке. К тому же бесконтрольный прием добавок - занятие сомнительное. В идеале перед началом курса любых витаминов и микроэлементов нужно сдать анализы и обсудить ситуацию с врачом. 

Если ты хочешь прочувствовать магическую силу хрома и избавиться от тяги к сладостям, лучше добавить в рацион продукты с высоким содержанием этого микроэлемента. 

Проще всего получать хром из рыбы: скромная стограммовая порция многих популярных морепродуктов содержит суточную дозу этого минерала. Впрочем, хром можно поискать и в других категориях питания.

Если учесть, что в среднем человеку требуется 50 мкг микроэлемента в день, можно сделать упор на следующие продукты: 

Финики.  В 100 граммах сухофруктов содержится 59 мкг хрома, что даже больше суточной нормы. К тому же они служат отличной заменой сладостям. Главное - не съедать больше 10 плодов в день, ведь они довольно калорийны

Свекла.  100 граммов свеклы содержит 20 мкг хрома - то есть 40% от суточной нормы

Курица.  В 100 граммах окорочков и куриной грудки содержится 20 мкг хрома, как и в свекле

Шампиньоны. 100 граммов грибов этого сорта обогащены 13 мкг хрома - то есть четвертью суточной нормы микроэлемента

Кукурузная крупа. В 100 граммах продукта содержится 22 мкг хрома - почти половина требуемой суточной дозы. К тому же не стоит забывать о других видах кукурузных продуктов: консервации, сваренных початках и домашнем попкорне. В меру полезно всё!

thevoicemag.ru


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