6 признаков, что ты помешалась на похудении

"Некоторые люди генетически предрасположены к тому, чтобы начать со здорового питания, от него перейти к беспорядочному, а закончить расстройством пищевого поведения", - говорит клинический психолог Стейси Розенфельд. Вот какие привычки, по мнению экспертов, говорят, что тебе нужно притормозить.

Ты взвешиваешься несколько раз в день

Нет никакой необходимости проверять свой вес каждое утро и тем более до и после еды - он естественным образом колеблется в течение дня. По словам психолога Бонни Бреннан, достаточно взвешиваться раз в неделю, а когда ты делаешь это постоянно, это может говорить о начале РПП.

Ты считаешь, что главное - это подсчет калорий

Как объясняет Розенфельд, это приводит к тому, что человек начинает выбирать продукты, исходя исключительно из калорийности, игнорируя при этом их питательную ценность и собственные потребности. Это опасная дорога - если ты перестаешь учитывать свои желания, то разрушаешь связь с собственным телом.

Ты считаешь стройность решением всех проблем

Ты уверена, что, похудев, избавишься от проблем со здоровьем, наладишь личную жизнь и наконец станешь счастливой? Подобные нереалистичные взгляды обернутся лишь разочарованием: сброс веса не поможет тебе ни построить отношения, ни обрести гармонию с собой, объясняет Бреннан.

Ты избегаешь большинства продуктов

Если диета начиналась с небольшого числа ограничений, а закончилась тем, что ты не знаешь, что заказать в ресторане или купить в магазине для перекуса, "чтобы не потолстеть", то это говорит, что диета зашла слишком далеко. По мнению Розенфельд, огромных список "плохих" продуктов - один из первых признаков РПП.

Ты отказываешься от общения

Ты боишься встречать Новый год с друзьями, потому что на столе будет слишком много еды, и больше не ходишь с коллегами в бар, потому что коктейли слишком калорийны? В такой добровольной "изоляции" нет ничего здорового - похоже, тебе пора обратиться к специалисту.

Ты боишься пропустить тренировку

Болезнь, травма, дедлайн, семейная встреча - всё это перестало быть поводом не пойти в спортзал? Тебе определенно надо проявить осторожность: если упражнения стали главным приоритетом, то очень скоро они обернутся истощением, усталостью и выгоранием.

Если ты замечаешь у себя несколько из перечисленных симптомов, обратись к психологу, специализирующемуся на расстройствах пищевого поведения - возможно, это поможет избежать тебе серьезных проблем.

thevoicemag.ru