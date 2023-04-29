Эти «безобидные» перекусы убивают твой кишечник: откажись от них, если хочешь похудеть и оставаться здоровой

Учение о микробиоме, особом наборе микрофлоры кишечника, давно взято на вооружение медициной: наука доказала, что сочетание бактерий, живущих у нас внутри, влияет буквально на все процессы жизнедеятельности, от веса до настроения. Микробиом кишечника невозможно создать быстро, съев йогурт или выпив какой-то набор таблеток - его буквально выращивают, как сад! А вот изменить баланс бактерий в худшую сторону очень легко - употребление некоторых продуктов кардинально меняет картину, и на восстановление может понадобиться действительно длительное время. Собрали самые вредные для кишечника перекусы - избегай их, чтобы помочь своему телу.

Конечно, все мы в курсе базовых понятий о здоровой и нездоровой пище. И нет ничего ужасного в том, чтобы баловать себя вкусненьким - так делают все, и жизнь была бы очень грустной без этой возможности.



Однако некоторые продукты вредны не только потому, что содержат жир и сахар, их химические свойства особенно губительны именно для нормально функционирующего пищеварения. Старайся воздерживаться от них и знай, что при кажущейся безобидности ("подумаешь, пара десятков лишних калорий!") вред, который они наносят, оказывается достаточно серьезным, и компенсировать его непросто.

Картошка фри и чипсы

Что может быть аппетитнее истекающей жиром поджаренной картошечки в виде фастфуда или чипсов из пакета? Однако сочетание крахмалистого углевода, масла и соли - самое разрушительное, что ты только можешь отправить в свой кишечник. При злоупотреблении жареной во фритюре картошкой и чипсами воспаление кишечника не заставит себя ждать.

Сладости

Большое содержание рафинированного сахара и переработанных высокофруктозных сиропов в диете может серьезно нарушить баланс "хороших" и "плохих" кишечных микробов и способствовать ухудшению желудочно-кишечных симптомов - появляются вздутие живота, газы, боль и жидкий стул. В этот список вредителей автоматически попадают все сладости из супермаркета, кроме, как ни странно, темного шоколада. В числе его полезных свойств способность, наоборот, поддерживать здоровье кишечника. Эй, мы имеем в виду несколько долек, а не плитку за один раз!



Искусственные подсластители

С добавленным сахаром все давно ясно, но и искусственные подсластители не без греха. Самые распространенные из них нарушают естественную связь здоровых бактерий в микробиоме. Кроме того, недавние исследования показывают, что искусственные подсластители могут вызывать изменения в микробиоме и вызывать резистентность к инсулину и, как следствие, увеличение веса.

Вареная колбаса и шкварки

Колбасные продукты увы, остаются пищевым фактором, провоцирующим онкологию кишечника. Но не стоит думать, что под угрозой только любители копченостей - вареные колбасные изделия при своем более "здоровом" имидже также являются продуктом переработки мяса и несут риски. Колбаса и сосиски меняют микробиом, а, например, такой в целом натуральный и богатый полезными жирами продукт как сало, меняет свои свойства на вредные при глубокой жарке.

Крекеры из белой муки

Бездрожжевые сухие крекеры - хорошая закуска. В сочетании с сыром они относятся к числу снеков, которые можно иметь в меню даже при похудении или необходимости выровнять уровень сахара в крови. Но, внимание, только в том случае, если речь о цельнозерновых крекерах! Крекеры из белой переработанной муки практически не содержат ценной клетчатки, зато в них есть сахар, соль и жир - все это разрушает кишечный микробиом.

Сладкая газировка

Высокое содержание сахара в газированных напитках буквально меняет физические свойства кишечника, притягивая туда лишнюю воду - это вызывает диарею и может стать причиной хронического раздражения кишечных стенок. Искусственные подсластители в составе, как мы уже выяснили, влияют на микробиом не лучше.

Что хорошо для кишечника: богатая клетчаткой еда, промышленно необработанная еда, ферментированная еда помогает сохранить баланс микробиома.

thevoicemag.ru