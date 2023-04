Вызывают ли лампы для маникюра рак: окончательный ответ экспертов

Исследование "DNA damage and somatic mutations in mammalian cells after irradiation with a nail polish dryer", итоги которого были опубликованы в январе 2023 года в журнале Nature Communications, показали, что УФ-излучение лампы для сушки ногтей приводит к повреждению ДНК и мутациям, которые являются потенциальной причиной рака кожи. Также ученые обнаружили, что воздействие ультрафиолета в течение 20 минут приводит к гибели 20-30% изолированных клеток кожи человека и клеток животных, которые использовали во время эксперимента.

Это возвращает нас к вопросу, который звучал уже не раз: может ли гель-маникюр привести к онкологическому заболеванию?

Как объясняет доктор медицинских наук Эмануэла Тайоли, когда УФ-свет повреждает ДНК в клетках кожи, в организме срабатывают механизмы восстановления, которые исправляют это. Однако если ущерб серьезен, то защитная система может выйти из строя, что, в свою очередь, приводит к мутациям, инициирующим развитие рака кожи.

При этом солнце - не единственный источник ультрафиолетового излучения. Также им являются солярии, некоторые типы лазеров и галогенных и люминесцентных ламп. По словам доктора медицинских наук Энтони Росси, количество излучения, которое вызывает мутации и может привести к раку кожи, с трудом поддается точной оценке и варьируется от человека к человеку.

Существуют прецеденты, которые связывают лампы для маникюра с развитием онкологических заболеваний: например, в 2009 году в рамках одного исследования рассматривались случаи двух женщин, у которых развился рак кожи на руках. Девушки действительно пользовались сушками для гель-лака, но авторы научной работы пришли к выводу, что это является лишь возможным фактором риска.

Несмотря на новые данные, и Росси, и Тайоли считают, что сейчас недостаточно информации, чтобы говорить о связи между использованием ламп для маникюра и рака. "Последнее исследование было проведено на животных и на изолированных клетках кожи человека, а это отличается от ситуации из реальной жизни, когда включаются механизмы восстановления организма", - говорит Тайоли.

В другом исследовании, итоги которого были опубликованы в 2012 году, ученые использовали математическую модель, чтобы оценить вероятность развития рака из-за сушек для гель-лака. Они подсчитали, что сотням тысяч женщин придется раз в три недели делать маникюр, чтобы у одной из них к 80 годам развилась плоскоклеточная карцинома.

Как защитить руки во время маникюра?

Тем не менее, эксперты считают, что всегда полезно защищать кожу от воздействия УФ-излучения. Для этого они советуют использовать солнцезащитный крем с SPF 30 или выше или перчатки из хлопчатобумажной ткани, которая поглощает ультрафиолет.

