Ботокс-еда: 3 лучших продукта для молодой и упругой кожи

Думаешь, что домашний уход и регулярные походы к косметологу способны спасти тебя от морщин и дряблости кожи? Как бы не так: только при правильном рационе эти меры будут иметь нужный эффект. Запоминай 3 простых продукта, которые точно должны быть в твоем меню, если ты отчаянно гонишься за молодостью.

Если ты думаешь, что делаешь все возможное для красоты и молодости своей кожи, просто скупая дорогие кремы и регулярно навещая любимого косметолога, то крупно ошибаешься. Твоим главным оружием против старения как ни крути является правильное питание. Просто включи в свой рацион эти 3 продукта, которые подарят твоему лицу естественное сияние, упругость и гладкость.

Костный бульон

Если ты будешь варить бульон долго и на кости, то он станет волшебным источником живого коллагена, который идеально встраивается в клетки нашей кожи. При регулярном присутствии блюда в рационе кожа не будет подвергаться деформации и провисать благодаря формированию надежного внутреннего каркаса.

Рыба и морепродукты

К "молодящим" продуктам можно отнести сельдь, сардины, скумбирию, лосось, кету, ментай, щуку, горбушу, треску, креветки, мидии, кальмары, гребешки и не только - выбирай, что больше нравится! Рыба и морепродукты действуют быстрее кремов и масок: они ускоряют клеточный обмен, помогают коже очищаться и быстрее восстанавливаться.

Авокадо

Сложно сказать, чем плох этот суперфуд, ведь от его регулярного присутствия в рационе сплошные плюсы! За счет большого содержания полезных жиров авокадо помогает создавать нужный липидный обмен на поверхности кожи, а также удерживать влагу внутри клеток, а значит тебе не страшны обезвоживание, шелушения и мелкие морщины. Но и это еще не все: витамины A и E останавливают старение кожи на клеточном уровне.

thevoicemag.ru