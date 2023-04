«Хлеб вреден» и еще 4 мифа о питании, которые развенчали ученые

Многочисленные мифы о здоровом питании сбили с толку многих из нас - вот почему так важно знать, что рекомендуют есть (или, наоборот, не есть) ученые.

Например, не стоит отказываться от глютена, если только это не рекомендация твоего гастроэнтеролога - он вреден лишь тем людям, у которых есть его непереносимость. Вот еще несколько мифов о продуктах, о которых тебе надо знать.

Миф № 1: соя вызывает рак

Как объясняет диетолог Рохини Баекаль, исследования, которые связали сою и развитие онкологических заболеваний, проводились на крысах. Те же, в которых участвовали люди, показали, что употребление сои в пищу снижает риск рака предстательной железы, рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. Ничего удивительного, ведь соя - отличный источник растительного белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Миф № 2: хлеб вреден

Война с хлебом ведется уже много лет: последнее время он приобрел репутацию одного из худших продуктов, которые можно съесть. Однако исследование 2020 года "Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall and Cause-Specific Mortality", в котором были изучены данные 237 036 мужчин и 179 068 женщин, полученные за 16 лет, показало, что употребление растительного белка связано с более низкой вероятностью смерти в целом и от сердечно-сосудистых заболеваний, и особенно заметной зависимость становится, когда протеины люди получают из хлеба и макарон, а не мяса и яиц.

Миф № 3: картофель вреден

Как объясняет диетолог Торал Шах, обычный картофель содержит клетчатку, витамин В и другие питательные вещества - особенно много их в кожуре. Есть еще один нюанс, о котором важно знать: оказывается, полезнее всего разогретые остатки приготовленной картошки - в них больше резистентного крахмала, а гликемический индекс у вчерашнего пюре будет ниже, чем у свежего.

Миф № 4: надо избегать всех обработанных продуктов

Как объясняет Баекаль, всё зависит от того, как обрабатывались продукты. Например, замороженные фрукты и овощи часто имеют такую же питательную ценность, как и свежие (а в чернике после воздействия холода даже прибавляется антиоксидантов). Нет ничего плохого в консервированной фасоли, сухофруктах, цельнозерновых макаронах и тофу - избегать надо лишь ультраобработанной пищи: газированных напитков, чипсов, упакованного печенья, в состав которого нередко входят трансжиры, и тому подобной еды.

Миф № 5: нельзя есть углеводы вечером

Как объясняет диетолог Кэтрин Рабесс, телу нужны углеводы не только тогда, когда мы двигаемся - они необходимы, пока наш мозг работает, ведь для этого ему требуется глюкоза. Так что не стоит отказываться от картошки или хлеба после 16:00 - это только снизит твою выносливость и способность концентрироваться.

thevoicemag.ru