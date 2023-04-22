Какие природные ингредиенты в косметике действительно работают

Качественный уход нужен любой коже - но не все могут отнести себя к опытным бьютиголикам, умеющим читать этикетки и разбираться во взаимодействии активных ингредиентов. The Symbol решил взглянуть на состав косметики okolo с научной точки зрения и разобраться, как действительно "работают" природные масла, кислоты и экстракты и как именно они попадают на нашу полку в виде кремов и масок.

Целиком в крем облепихе не попасть - перед этим ей нужно превратиться в масло (кстати, процесс называется красивым словом "экстракция"). Способов это сделать несколько, один из них - размягчение и замачивание компонента в других маслах, а затем отделение жидкой части прессом. Для производства масла облепихи используют верхние слои мякоти ягод - именно в них содержится максимальная концентрация полезных свойств. А их в ягоде не счесть: жирная кислота омега-7 славится противовоспалительными свойствами, витамин Е восстанавливает липидный барьер, а витамин С (больше его только в шиповнике) мягко борется с пигментацией.

Латинское слово "extraho" означает "извлекаю". В современных химических лабораториях умеют извлекать определенные вещества или их смеси из целых растений или их частей. Для этого используется растворитель, результат реакции с которым затем можно дистиллировать. Впрочем, задолго до активного развития науки кора дерева энантия уже была в "аптечках" африканских народов.

Как и облепиховое масло, его использовали для лечения воспалительных процессов, а затем было обнаружено и полезное косметическое свойство растения: оно сужает поры и контролирует выработку себума, что особенно актуально для обладательниц жирной или проблемной кожи.

Рейши часто называют "грибами долголетия" из-за высокого содержания антиоксидантов, замедляющих возрастные изменения. Гриб также богат аминокислотами и пептидами, которые защищают организм от повреждения свободными радикалами и окислительных процессов в клетках. Экстракт рейши (его получают из высушенных грибов) первыми начали использовать в косметике японцы в 1980-х, а вот различные отвары и настои из рейши в Азии были известны тысячи лет назад и применялись все в тех же антиэйдж-целях. На весь мир этот ингредиент прославился в начале нулевых благодаря тому, что подходит любому типу кожи.

Технология дистилляции была изобретена еще в древности, и потому о полезных свойствах розы и розовой воды нам известно так много. В средствах для кожи лица и тела розовая вода помогает снять отеки, убрать раздражения и небольшие повреждения: все благодаря "вяжущему" эффекту танинов (именно они делают вино терпким). Советуем также обратить внимание на продукты для волос и кожи головы с этим компонентом. Кислотно-щелочной баланс розового дистиллята близок к pH кожи. Такое соотношение позволяет сохранить естественные защитные свойства и предотвратить чрезмерную выработку себума, что может произойти при частом мытье головы. Вспомним вновь и о танинах: их польза в бокале красного сомнительна, а вот в случае косметики с розовой водой эти природные дубильные вещества помогают восстановить структуру волоса и ускорить заживление микротравм кожи головы.

Существует не так много продуктов, способных полностью "перезапустить" организм. В их число входит куркума. Ее советуют принимать в виде приправы к любимым блюдам и в форме БАДов - целебные свойства специи обнаружили в Индии еще тысячи лет назад. Сегодня экстракт с максимумом полезных микроэлементов (в их числе медь, цинк и витамины группы B) получают из корня растения, так как именно в нем содержится природный полифенол куркумин.

Полифенолы - органические соединения, которые вырабатывают растения в качестве естественной защиты. Для человека они работают в качестве природных антиоксидантов. Так, куркумину в составе косметики мы обязаны улучшенным кровообращением и заметным тонизирующим эффектом.

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