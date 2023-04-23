Что происходит с телом, если вы пьете кофе каждый день

Все о самом коварном напитке современности

С чего начинается ваше утро? Если с чашки кофе, без которой вы не можете проснуться, то пора задуматься, как же влияет на ваш организм напиток, потребляемый многими из нас в чрезмерном количестве.

Существует множество мифов, связанных с самым главным пищевым "допингом", но как понять, вреден или полезен кофе лично для вас? Вместе с врачом-диетологом и сооснователем проекта Beauty Ballers Анной Ивашкевич разбираемся, что происходит с телом, когда вы отказываетесь от кофе.

Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка. Кстати, под чашкой кофе мы подразумеваем напиток, приготовленный в кофемашине, сваренный в турке или залитый кипятком свежемолотый, без добавления молока или сливок (это уже еда, а не напиток). Растворимый кофе сюда не относится, потому что его крепость ниже зернового, к тому же в нем теряются ароматические соединения и практически все полезные вещества из-за продолжительного процесса переработки.

Главные минусы