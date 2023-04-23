Что происходит с телом, если вы пьете кофе каждый день

Все о самом коварном напитке современности
С чего начинается ваше утро? Если с чашки кофе, без которой вы не можете проснуться, то пора задуматься, как же влияет на ваш организм напиток, потребляемый многими из нас в чрезмерном количестве.
Существует множество мифов, связанных с самым главным пищевым "допингом", но как понять, вреден или полезен кофе лично для вас? Вместе с врачом-диетологом и сооснователем проекта Beauty Ballers Анной Ивашкевич разбираемся, что происходит с телом, когда вы отказываетесь от кофе.
Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка. Кстати, под чашкой кофе мы подразумеваем напиток, приготовленный в кофемашине, сваренный в турке или залитый кипятком свежемолотый, без добавления молока или сливок (это уже еда, а не напиток). Растворимый кофе сюда не относится, потому что его крепость ниже зернового, к тому же в нем теряются ароматические соединения и практически все полезные вещества из-за продолжительного процесса переработки.
Главные минусы
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Кофе не следует пить натощак, потому что он провоцирует выработку гормона холецистокинина, который запускает пищеварение. А если в вашем желудке нет еды, то и перевариваться нечему - этот процесс ведет к появлению изжоги и признакам гастрита.
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Кофе повышает кислотность желудочного сока, артериальное давление и нарушает сон.
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Консерванты, которых так много в кофе, негативно влияют на обмен веществ, провоцируют появление целлюлита (так что лучше использовать его в качестве скраба).
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Бодрящий эффект имеет и обратную сторону: через час после употребления кофе вызывает повышенную работоспособность. А еще через час возникнет сонливость.
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Кофе не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам. Кофеин накапливается в крови беременных, проникает в плаценту, ведет к снижению количества железа и других минеральных элементов в грудном молоке.
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Он вызывает привыкание: злоупотребление кофе ведет к обезвоживанию, поэтому, когда вы употребляете слишком много этого напитка, водный баланс очень трудно восстановить.
Главные плюсы кофе
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Кофе содержит антиоксиданты - они выводят из организма свободные радикалы, способствующие старению организма.
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Кофейные антиоксиданты помогают бороться с онкологическими заболеваниями, некоторыми болезнями сердца, обоими видами сахарного диабета и болезнью Паркинсона;
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Некоторые исследования доказывают, что настоящий натуральный кофе уменьшает вероятность развития рака толстой кишки, стимулирует деятельность пищеварительного тракта.
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Кофе уменьшает или совсем снимает головные боли, поскольку расширяет сосуды мозга.
Почему лучше не пить кофе сразу же после пробуждения?
Ключевым гормоном, который вырабатывается нашим организмом в течение дня, является кортизол - именно он помогает просыпаться утром и засыпать вечером. По утрам уровень гормона самый высокий, и если в это время выпить кофе - напиток заблокирует его выработку, это значит, что через некоторое время мы снова захотим спать. Обычно выработка кортизола происходит с 6 до 9 утра, а самый пик приходится на 8-9 часов утра, так что лучше всего пить кофе в 10 часов или после обеда.
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