23 апреля 2023

23 апреля 2023 18:19

Фитнес-тренер перечислила разрушительные ошибки в спортзале

Многие новички и опытные спортсмены не могут добиться желаемой физической формы, так как игнорируют растяжку и упражнения на определенные группы мышц, считает сертифицированный тренер по фитнесу Кейт Мейер. Другие разрушительные привычки в спортзале она перечислила в интервью изданию Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мейер уверена, что растяжка наиболее важна для улучшения физической формы, так как способствует притоку крови к мышцам, улучшает их восстановление и подвижность. "Пренебрегая растяжкой, вы ограничиваете диапазон своих движений и увеличиваете шансы получить травму", - объяснила она.

Еще одна частая ошибка, по словам тренера, - не выполнять упражнения на ту или иную группу мышц или фокусироваться исключительно на кардиотренировках. Оба подхода, считает Мейер, увеличивают риски получения травм и ведут к мышечному дисбалансу. "Одинаковые тренировки могут привести к застою, что со временем вызовет чувство постоянной усталости или спровоцирует травму. Обязательно меняйте тренировки каждые несколько недель и время от времени пробуйте новые стили, чтобы мышцы двигались по-разному", - дала совет Мейер.

Помимо этого, она посоветовала не терпеть сильную боль и не поднимать вес, к которому тело не готово. По ее словам, даже если сначала кажется, что никаких последствий от таких действий нет, со временем они проявиться, например, в виде болезней суставов.


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