23 апреля 2023

23 апреля 2023 16:12

Эксперт назвала топ-5 кардиотренировок

Фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ-5 кардиотренировок. Как передает Day.Az, ее слова приводит Life.

Алохова включила в рейтинг спринтерский бег и езду на велосипеде. Она отметила, что эти занятия удобны тем, что их можно выполнять как на улице, так и на тренажере. Тренер подчеркнула, что важно соблюдать интервалы и чередовать высокий темп со спокойным.

Также она рекомендовала выполнять берпи - упражнение, сочетающее в себе последовательное выполнение планки, отжимания и прыжка. Тренер назвала берпи отличным вариантом для занятий дома, позволяющим за десять минут сжечь до 100 калорий.

Кроме того, Алохова предложила выполнять интервальные тренировки. Она отметила, что упражнения можно подобрать самостоятельно, учитывая уровень подготовки и конкретные запросы.

Тем, кому сложно бегать, Алохова предложила заняться плаванием и аквааэробикой. Тренер рекомендовала чередовать виды гребков и плавать с разной скоростью.


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