Как уровень инсулина влияет на организм

Когда мы слышим об инсулине, то скорее думаем об инъекциях для людей, страдающих диабетом, а вовсе не о гормоне, который регулирует огромное количество процессов в организме. Роль инсулина в жизнедеятельности человека огромна, а потому любые нарушения, связанные с этим гормоном, опасны для здоровья и могут привести к самым различным последствиям: от стремительного старения кожи и набора лишнего веса до снижения иммунитета и даже бесплодия.

Какие основные функции инсулин выполняет в нашем организме? Чем опасна потеря чувствительности к инсулину (она же инсулинорезистентность)? И самое главное - как обеспечить должную профилактику этого состояния и поддерживать нормальный уровень сахара в крови? На эти и другие важные вопросы мы решили ответить вместе с экспертами.

Зачем в организме нужен инсулин?

Инсулин - это гормон, который выделяет поджелудочная железа. В организме он выполняет множество функций, основные из которых - снижение уровня глюкозы в крови, стимуляция синтеза белка и жирового и углеводного обмена. "Инсулин вырабатывается в организме в ответ на поступление глюкозы, основного источника энергии. Поэтому повышение его уровня сигнализирует жировой ткани и мышцам о том, что энергии достаточно, и нет никакой необходимости расщеплять жиры или белки. Иными словами, инсулин является жиро- и белок-сберегающим гормоном", - рассказывает Марина Cвиридонова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Университетской клиники H-Clinic.

Нарушение выработки инсулина в организме влечет за собой множество неприятных последствий, среди которых - развитие сахарного диабета. Он бывает двух типов. Первый - достаточно редкий и связан с нарушением в работе поджелудочной железы, которая просто не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Второй же тип связан с потерей чувствительности клеток к его воздействию, и он наиболее распространен. Сахарный диабет второго типа и служит причиной появления инсулинорезистенстности, то есть потери чувствительности организма к инсулину.

Почему появляется инсулинорезистентность?

Чаще всего инсулинорезистентность формируется при значительном избытке калорий в рационе. "Жировые клетки и скелетные мышечные ткани "захлебываются" избытком жиров и глюкозы и пытаются уменьшить их приток, снижая свою чувствительность к инсулину, - объясняет Елена Крохмалева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. - Так лишняя глюкоза либо поглощается не предназначенными для ее хранения клетками, либо продолжает циркулировать в крови".

Чем опасна инсулинорезистентность?

У инсулирорезистенстности есть множество неприятных последствий. Среди наиболее распространенных Елена Крохмалева выделяет следующие:

Лишний вес. Когда избыток инсулина уменьшает уровень глюкозы в крови, мозг решает, что организму срочно требуются питательные вещества. Так возникает порочный круг: чем больше мы едим, тем чаще чувствуем голод.

Снижение иммунитета. Иммунные клетки становятся менее эффективными в борьбе с вирусами и некоторыми бактериями, соответственно - человек чаще болеет.

Бесплодие. Научно доказана связь инсулинорезистентности и поликистоза яичников - наиболее распространенного гормонального нарушения у женщин детородного возраста. Если уровень инсулина повышен в течение длительного времени, яичники начинают вырабатывать андрогены.

Преждевременное старение кожи. Сегодня все больше говорят о так называемом "сахарном лице". Снижение чувствительности тканей к инсулину может стать причиной появления морщин и воспалений, повышенной выработки себума, снижения устойчивости кожи к бактериальным и грибковым инфекциям (фолликулиты, акне) и даже появления псориаза.

Опасен ли недостаток глюкозы в крови?

Если с последствиями повышенного содержания сахара в крови мы разобрались, то как быть с его недостатком? Волноваться не стоит. "У здорового человека гипогликемия не возникает, - объясняет Марина Cвиридонова. - Эта проблема распространена среди пациентов, получающих сахароснижающие препараты (в том числе, инсулин), и людей с очень редкими опухолями поджелудочной железы. Только в таких случаях уровень сахара крови может снижаться ниже порогового уровня, необходимого для функционирования органов - в первую очередь, головного мозга. В норме такого не происходит, так как срабатывают защитные механизмы, снижающие продукцию инсулина".

Что делать, чтобы поддерживать нормальный уровень глюкозы и инсулина

К профилактике инсулинорезистентности необходимо подходить комплексно. Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание, - питание. Главный врач спа-клиники "Восточный экспресс" Дина Бабович при составлении рациона рекомендует учитывать гликемический индекс продуктов: чем выше ГИ, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем больше будет скачок ее уровня. Например, продукты с низким (до 55) или средним (56 - 59) гликемическим индексом помогают поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и могут предотвратить возникновение резистентности к инсулину. А вот высокий индекс (от 70) действует наоборот.

У десертов гликемический индекс, разумеется, очень высокий, но иногда можно дать себе послабление. Главное - съесть сладкое после основного блюда, богатого клетчаткой и белком. Это позволит минимизировать вред и в какой-то степени предотвратить скачок сахара в крови. Можно попробовать заменить классический десерт свежими фруктами или выбрать сладость, где вместо сахара использованы его природные заменители. Если же очень хочется обычного торта или кусок шоколада, наслаждайтесь им медленно, не запивая чаем, и остановитесь на половине порции.

Контроль питания - важный, но не единственный способ профилактики инсулинорезистентности. Нельзя забывать и про физическую активность. Не обязательно изводить себя интенсивными тренировками в зале, можно выбрать любой спорт, что вам по вкусу. Главное, помните, что умеренная нагрузка необходима ежедневно.

Неполноценный сон и хронический стресс также могут провоцировать сбои в работе поджелудочной железы. Старайтесь соблюдать режим и гигиену сна и по возможности берегите нервную систему. И конечно, самый простой способ предотвратить не только снижение чувствительности к инсулину, но и многие другие проблемы со здоровьем - проходить регулярный чекап. Помните, профилактика всегда лучше лечения патологий, возникновение которых можно было предупредить.

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