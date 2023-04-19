19 апреля 2023

19 апреля 2023 17:00

Эти симптомы кричат о нехватке железа в организме – не пропусти их

Нехватка определенных витаминов и минералов в нашем организме может сказываться на твоем самочувствие и внешнем виде. Не пропусти эти важные симптомы!

Эти симптомы кричат о нехватке железа в организме - не пропусти их

Потребность человека в железе зависит от многих факторов, таких как возраст, пол и образ жизни. Для здоровых взрослых в возрасте до 50 лет рекомендованная доза составляет 10 мг для мужчин или 15 мг для женщин в день. 

Вот такие симптомы должны стать тревожным звоночком. 

Сильное выпадение волос

Как правило, выпадение волос  - один из ранних симптомов нехватки железа в организме. Так что если обнаруживаешь на расческе непривычно большие клоки - это повод провериться.

Усталость

Даже если ты спишь достаточное количество времени, но все равно чувствуешь себя усталой, это может быть один из признаков нехватки железа. Происходит это потому, что клетки плохо снабжаются кислородом.

Бледная кожа

Если твоя кожа стала выглядеть бледнее обычного, это повод задуматься, ведь так может проявляться еще один симптом нехватки железа. Все дело в том, что в крови падает количество кровяных телец, что заставляет кожу выглядеть светлее.

Головные боли

Если этот симптом еще и сопровождается забывчивостью и проблемами с концентрацией, то обязательно стоит проверить состояние здоровья и начать принимать витамины.

Головокружения

Недостаточное снабжение клеток кислородом, которое проявляется при нехватке железа в организме, приводит к тому, что у тебя может чаще кружится голова, например, когда встаешь со стула.

Повышенный пульс

Из-за того, что при нехватке железа организм не может в достаточном количестве снабжать клетки кислородом, он пытается компенсировать это за счет учащенного сердцебиения.

Одышка

Аналогичные причины вызывают и этот симптом - за счет большего количества вздохов организм пытается справиться с нехваткой кислорода в клетках.  

Если замечаешь у себя эти симптомы, не тяни с визитом к врачу, который направит тебя на нужные анализы и поможет разобраться с проблемой.

В случае если речь идет о нехватке железа, то кроме приема витаминов также можно добавить в рацион продукты с высоким содержанием железа. Вот некоторые из таких продуктов. 

Продукты, богатые железом

свиная и говяжья печень;

фисташки;

кешью;

лисички;

овсянка;

курага;

тыквенные семечки;

изюм;

тофу;

шпинат.

thevoicemag.ru


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