18 апреля 2023

18 апреля 2023 12:00

Почему нужно пить воду с лимоном каждый день — главный эффект, о котором знают не все худеющие

Все мы знаем, что вода с лимоном полезна для обмена веществ. Она якобы способствует расщеплению жиров и ускорению метаболизма. На самом же деле главный эффект от такого напитка заключается в другом свойстве, о котором следует помнить всем худеющим.

Почему нужно пить воду с лимоном каждый день - главный эффект, о котором знают не все худеющие

Твое утро начинается со стакана воды с кислой долькой лимона? Лучше отложи такой напиток до начала завтрака - или даже до обеда и ужина. В общем, до любого приема пищи, богатого белком.  

Белковые продукты - основа грамотного похудения и наращивания мышечной массы. Общие стандарты гласят, что человеку нужно каждый день съедать минимум 1-1,5 грамма белка в расчете на 1 килограмм веса. 

Однако соблюдение этого правила не гарантирует 100% получение пользы. Ведь белок должен не только регулярно поступать в организм, но и полноценно усваиваться в желудочной среде.  

Именно в этом случае и стоит говорить об особенной пользе воды с лимоном. Если выпить такой напиток незадолго до еды, можно повысить кислотность в желудке, простимулировав выработку соляной кислоты. Это позволяет улучшить переваривание белковых продуктов - как, впрочем, и дополнение блюд цитрусовыми соусами и маринадами с добавлением кислых компонентов. 

Важно помнить о том, что совет про лимонную воду перед едой подходит не всем. Если имеются нарушения работы ЖКТ и другие особенности здоровья, напиток, повышающий усвоение белка, может навредить организму. Так что не забывай следить за своими ощущениями - и при необходимости советоваться с врачом. 

thevoicemag.ru


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