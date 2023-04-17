Почему многим женщинам нельзя часто пить чай: проверь, входишь ли ты в эту группу!

Пить чай не только можно, но и нужно, уверены врачи, ведь в нем содержится немало полезных микроэлементов. Вот только не стоит забывать, что все сорта чая содержат один коварный компонент, который имеет серьезное влияние на здоровье.

С точки зрения диетологии самым полезным напитком для похудения считается чистая вода. Ее можно пить в любых количествах - как, впрочем, и зеленый или травяной чай. Впрочем, последние исследования гласят, что классический черный чай тоже не стоит обходить стороной. В целом и черный, и зеленый, и другие сорта чая происходят от одного и того же чайного растения Camellia sinensis. А значит, имеют схожее влияние на организм.

Начнем с общего. Недавно ученые из Сычуаньского университета в Китае провели обзор 96 исследований про чай - и пришли к выводу, что употребление этого напитка может принести пользу сразу в 40 различных областях, связанных с нашим здоровьем.

Больше всего чай влияет на состояние кишечника и сердца - как черный, так и зеленый, белый и красный. А еще он снижает риск развития диабета. Для всего этого нужно выпивать примерно 2-3 чашки несладкого чая в день.

Конечно, не стоит забывать о том, что из-за кофеина в чае может потемнеть зубная эмаль, а вечером будет труднее заснуть. Но это - не главная проблема, связанная с горячим напитком. Во всех его сортах содержится компонент под названием танин.

Танин - это дубильное вещество с антиоксидантным воздействием, которое улучшает работу ЖКТ и обладает противомикробным эффектом. Однако наряду с позитивным влиянием на организм танин замедляет усвоение железа. Это особенно опасно при наличии железодефицитной анемии. А она, к сожалению, в разной степени имеется у миллионов женщин!

Для того, чтобы получать от чая максимум пользы и не нарушать адсорбцию железа, напиток лучше пить минимум через 40-60 минут после еды - особенно в случае, если ты дополнительно принимаешь препараты с содержанием этого микроэлемента. Если без чая во время основных приемов пищи ты ощущаешь себя совсем непривычно, попробуй заваривать травяные сборы - без содержания чайных листьев. В любом случае они полезнее классического чая. К тому же некоторые травы улучшают самочувствие после плотной еды: устраняют изжогу, вздутие и обладают успокаивающим эффектом.

thevoicemag.ru