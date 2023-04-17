17 апреля 2023

17 апреля 2023 17:24

Почему многим женщинам нельзя часто пить чай: проверь, входишь ли ты в эту группу!

Пить чай не только можно, но и нужно, уверены врачи, ведь в нем содержится немало полезных микроэлементов. Вот только не стоит забывать, что все сорта чая содержат один коварный компонент, который имеет серьезное влияние на здоровье.

Почему многим женщинам нельзя часто пить чай: проверь, входишь ли ты в эту группу!

С точки зрения диетологии самым полезным напитком для похудения считается чистая вода. Ее можно пить в любых количествах - как, впрочем, и зеленый или травяной чай. Впрочем, последние исследования гласят, что классический черный чай тоже не стоит обходить стороной. В целом и черный, и зеленый, и другие сорта чая происходят от одного и того же чайного растения Camellia sinensis. А значит, имеют схожее влияние на организм.  

Начнем с общего. Недавно ученые из Сычуаньского университета в Китае провели обзор 96 исследований про чай - и пришли к выводу, что употребление этого напитка может принести пользу сразу в 40 различных областях, связанных с нашим здоровьем.   

Больше всего чай влияет на состояние кишечника и сердца - как черный, так и зеленый, белый и красный. А еще он снижает риск развития диабета. Для всего этого нужно выпивать примерно 2-3 чашки несладкого чая в день. 

Конечно, не стоит забывать о том, что из-за кофеина в чае может потемнеть зубная эмаль, а вечером будет труднее заснуть. Но это - не главная проблема, связанная с горячим напитком. Во всех его сортах содержится компонент под названием танин.   

Танин - это дубильное вещество с антиоксидантным воздействием, которое улучшает работу ЖКТ и обладает противомикробным эффектом. Однако наряду с позитивным влиянием на организм танин замедляет усвоение железа. Это особенно опасно при наличии железодефицитной анемии. А она, к сожалению, в разной степени имеется у миллионов женщин! 

Для того, чтобы получать от чая максимум пользы и не нарушать адсорбцию железа, напиток лучше пить минимум через 40-60 минут после еды - особенно в случае, если ты дополнительно принимаешь препараты с содержанием этого микроэлемента. Если без чая во время основных приемов пищи ты ощущаешь себя совсем непривычно, попробуй заваривать травяные сборы - без содержания чайных листьев. В любом случае они полезнее классического чая. К тому же некоторые травы улучшают самочувствие после плотной еды: устраняют изжогу, вздутие и обладают успокаивающим эффектом. 

thevoicemag.ru


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 5 737
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 5 967
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 4 959
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 1 064
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 2 126
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 2 792
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 2 075
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 2 924
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме

Здоровье

28 января 11:00

  • 5 885
Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

22 января 20:57

  • 2 779
Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19