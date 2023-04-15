Как вывести воду из организма: причины скопления лишней жидкости и способы выведения

Если вы заметили на весах пару лишних килограммов, не делайте поспешных выводов. Возможно, дело в задержке жидкости: по ряду причин в организме может застаиваться вода, от этого кажется, что тело потеряло тонус. ELLE выяснил, почему в организме скапливается жидкость и как ее вывести.

ПРИЧИНЫ СКОПЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ

Если вы часто замечаете, что отекаете без видимых на то причин, то стоит обратиться к врачу. Стоит сразу проверить сердце и почки, чтобы выявить возможные патологии. Кроме того, у женщин отеки зависят от менструального цикла, перед началом критических дней организм интенсивно накапливает жидкость. Многие связывают это с повышенным аппетитом во время ПМС, но в действительности это зависит от гормонов, эстроген и прогестерон влияют на обмен жидкостями, из-за чего вы видите на весах + 1-3 кг. Это совершенно нормально, и через несколько дней отечность проходит сама, а вместе с ней уходят и килограммы.

Другая частая причина отеков - неправильное питание. Некоторые напитки и группы продуктов способны задерживать жидкость в организме.

РАЦИОН ПИТАНИЯ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ОРГАНИЗМА

Парадоксально, но лучший способ избавиться от отеков - обеспечить организм достаточным количеством питьевой воды. В день лучше пить не менее двух с половиной литров чистой воды. Когда организм привыкнет, что в воде нет недостатка, то перестанет задерживать жидкость. Еще один способ быстро вывести воду из организма: убрать из рациона соль или хотя бы значительно уменьшить ее количество. Обратите внимание, что речь идет не только о той соли, которую мы добавляем в салаты: во многих готовых продуктах (даже в десертах) присутствует значительное количество соли.

Добавьте в рацион больше простой и натуральной еды: фрукты, овощи, крупа и хлеб грубого помола помогут разнообразить меню и заменить не слишком полезные приемы пищи. Мясо птицы и рыба, яйца и кисломолочные помогут получить суточную норму белка и обеспечат сытость надолго.

КАК БЫСТРО ВЫВЕСТИ ВОДУ ИЗ ОРГАНИЗМА

Травяной чай

Мята, мелисса, шиповник, брусника, толокнянка, тмин, соцветия арники, а также сушеная кожица яблок, листья березы - отлично помогают избавиться от отеков. Достаточно заварить из них чай и пить в течение дня. Почечный чай известен щадящим действием и не вызывает побочных эффектов. Из овощей нужный эффект дадут огурцы, кабачки, свекла, хрен, капуста, картофель, тыква, баклажаны. Фрукты против отеков - яблоки, абрикосы, клубника и земляника. Помогают и сухофрукты: чернослив, изюм, курага.

Ванна с солью

Ванна с солью не только способствует отдыху и расслаблению, но и избавляет организм от излишка воды. Для максимального эффекта за два часа до принятия ванны желательно не есть и не пить. Ванну стоит наполнить водой температуры не выше 38 градусов, добавить полкилограмма соли и 200 грамм соды. Принимать такую ванну можно около 10 минут. После окончания процедуры нужно промокнуть тело полотенцем и на 40 минут лечь под одеяло. После окончания процедуры примите душ. Желательно не есть и не пить в течение часа. Обычно после такой ванны тело теряет больше полулитра жидкости.

Сауна и баня

Еще один эффективный способ избавления от лишней жидкости. Во время сауны и бани тело теряет значительное количество жидкости через поры. Не забывайте восстанавливать водный баланс и пить травяной чай между процедурами, чтобы не было обезвоживания. А если перед сауной еще и потренироваться в спортзале, то эффект не заставит себя ждать.

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