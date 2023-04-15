Не больше 100 калорий: запомни эти безопасные для фигуры перекусы

Подсчет калорий может быть утомительным занятием, поэтому хорошо, когда держишь в уме готовые варианты перекусов, которые можно есть без опаски выйти за лимит.
Перекусы - важная часть сбалансированного питания. Не зря многие диетологи рекомендуют есть небольшими порциями, но часто. Это помогает регулировать аппетит, кроме того, большие перерывы в приеме пищи могут приводить к "ложному" голоду и перееданию. Но как не перестараться и с перекусами? Запомни эти полезные, сытные, но не слишком калорийные варианты - в каждом таком перекусе не больше 100 калорий!
25 ягод клубники;
11 орехов кешью;
половина авокадо;
1 небольшой банан;
300 г арбуза.
А если хочется чего-то вкусненького, то бери за заметку эти варианты - все-таки себя надо и баловать.
1 печенье;
рисовый крекер с половиной чайной ложки арахисового масла;
полстакана поп-корна.