Не больше 100 калорий: запомни эти безопасные для фигуры перекусы

Подсчет калорий может быть утомительным занятием, поэтому хорошо, когда держишь в уме готовые варианты перекусов, которые можно есть без опаски выйти за лимит.

Перекусы - важная часть сбалансированного питания. Не зря многие диетологи рекомендуют есть небольшими порциями, но часто. Это помогает регулировать аппетит, кроме того, большие перерывы в приеме пищи могут приводить к "ложному" голоду и перееданию. Но как не перестараться и с перекусами? Запомни эти полезные, сытные, но не слишком калорийные варианты - в каждом таком перекусе не больше 100 калорий!

25 ягод клубники;

11 орехов кешью;

половина авокадо;

1 небольшой банан;

300 г арбуза.

А если хочется чего-то вкусненького, то бери за заметку эти варианты - все-таки себя надо и баловать.

1 печенье;

рисовый крекер с половиной чайной ложки арахисового масла;

полстакана поп-корна.

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