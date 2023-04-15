15 апреля 2023

15 апреля 2023 10:30

Не больше 100 калорий: запомни эти безопасные для фигуры перекусы

Подсчет калорий может быть утомительным занятием, поэтому хорошо, когда держишь в уме готовые варианты перекусов, которые можно есть без опаски выйти за лимит.

Не больше 100 калорий: запомни эти безопасные для фигуры перекусы

Перекусы - важная часть сбалансированного питания. Не зря многие диетологи рекомендуют есть небольшими порциями, но часто. Это помогает регулировать аппетит, кроме того, большие перерывы в приеме пищи могут приводить к "ложному" голоду и перееданию. Но как не перестараться и с перекусами? Запомни эти полезные, сытные, но не слишком калорийные варианты - в каждом таком перекусе не больше 100 калорий!  

25 ягод клубники; 

11 орехов кешью;  

половина авокадо; 

1 небольшой банан;  

300 г арбуза.  

А если хочется чего-то вкусненького, то бери за заметку эти варианты - все-таки себя надо и баловать.  

1 печенье; 

рисовый крекер с половиной чайной ложки арахисового масла;  

полстакана поп-корна. 

thevoicemag.ru


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