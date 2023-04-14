Возлюби петрушку: 5 лучших трав от повышенного давления

Устала от постоянных скачков давления и хочешь найти способ облегчить себе жизнь без постоянного глотания таблеток? Во-первых, включи в свое меню эти 4 простых продукта, а во-вторых, вспомни о полезных травах, которые станут отличными аналогами лекарств, если употреблять их регулярно. Лови список из 5 таких спасателей для гипертоника!

Петрушка

В этой зелени содержатся каротиноиды, которые снижают давление, и много витамина C, борющегося с плохим холестерином. Эффективность петрушки в контроле над гипертонией доказана научно: пользу подтверждают многочисленные опыты на животных.

Базилик

А это душистое растение богато эвгенолом, который не только хорошо снижает давление, но и расслабляет кровеносные сосуды. Щедро добавляй пряную зелень в салаты, и рука будет реже тянуться за таблетками из аптечки.

Тимьян

В тимьяне содержится много розмариновой кислоты, которая снимает воспаление и снижает уровень сахара в крови, а главное - понижает давление. За все эти волшебные качества пряность призвана стать лучшим другом людей с заболеваниями сердца!

Шелуха лука

В шелухе много пигмента под названием кверцетин, который естественным образом снижает кровяное давление. Как употреблять ее в пищу? Например, настаивать в чае и добавлять прямо в блюда.

Кориандр

Растение, богатое витаминами, антиоксидантами, минералами и клетчаткой, помогает не только снизить давление, но и расслабить нервную систему, а также вывести токсины из организма и снять воспаление.

thevoicemag.ru