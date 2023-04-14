Сколько какао должно быть в шоколаде, чтобы он считался полезным?

Шоколад - одна из немногих сладостей, которая полезна для молодости и фигуры. Но, как понимаешь, речь идет о качественном варианте десерта: в его составе должно быть не меньше этого процента какао.

Какао - ценный продукт, который столетия назад считался не десертом, а мощным лекарственным средством. В какао-масле и бобах содержится целый спектр витаминов и антиоксидантов, имеющих выраженное влияние на красоту и здоровье. Именно поэтому шоколад рекомендуется есть даже во время похудения или, к примеру, для поддержания баланса в период менопаузы.

Но, к сожалению, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Белый и молочный шоколад автоматически выбывают из списка полезных десертов - ведь в них содержится слишком мало какао.

Специалисты считают, что каждый день можно есть только тот шоколад, в котором содержание какао-продуктов равняется 68% и больше.

Чаще всего такой состав у горького шоколада. Впрочем, варианты с изюмом, орехами, фруктами и другими добавками тоже можно найти. Особенно учитывая то, что такую сладость можно есть на регулярной основе, не боясь поправиться или заработать "сахарную отечность" и прыщи.

thevoicemag.ru