14 апреля 2023

14 апреля 2023 11:11

Сколько какао должно быть в шоколаде, чтобы он считался полезным?

Шоколад - одна из немногих сладостей, которая полезна для молодости и фигуры. Но, как понимаешь, речь идет о качественном варианте десерта: в его составе должно быть не меньше этого процента какао.

Сколько какао должно быть в шоколаде, чтобы он считался полезным: эту цифру нужно знать всем

Какао - ценный продукт, который столетия назад считался не десертом, а мощным лекарственным средством. В какао-масле и бобах содержится целый спектр витаминов и антиоксидантов, имеющих выраженное влияние на красоту и здоровье. Именно поэтому шоколад рекомендуется есть даже во время похудения или, к примеру, для поддержания баланса в период менопаузы.  

Но, к сожалению, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Белый и молочный шоколад автоматически выбывают из списка полезных десертов - ведь в них содержится слишком мало какао.   

Специалисты считают, что каждый день можно есть только тот шоколад, в котором содержание какао-продуктов равняется 68% и больше.

Чаще всего такой состав у горького шоколада. Впрочем, варианты с изюмом, орехами, фруктами и другими добавками тоже можно найти. Особенно учитывая то, что такую сладость можно есть на регулярной основе, не боясь поправиться или заработать "сахарную отечность" и прыщи. 

thevoicemag.ru


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