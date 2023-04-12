Зерна красоты: семена, которые стоит срочно добавить в рацион

Многие иронично называют зерна и семечки "кормом для птиц", не удостаивая их своим вниманием. А зря! Ведь это настоящие суперфуды: в каждом таком "малыше" - масса витаминов и питательных веществ, необходимых для женского здоровья и красоты! Читай и готовься пополнить запасы продовольствия!

Кунжут

Семена кунжута - настоящая находка для веганов! Это рекордсмен по содержанию кальция - в ста граммах содержится больше суточной нормы этого важнейшего элемента! Что особенно важно, кальций в кунжуте содержится только в органической форме, поэтому он хорошо усваивается. А еще в зернышках есть вещество сезамин - сильнейший антиоксидант, который помогает нашей печени справляться с токсинами. Имей в виду, что кальций лучше усваивается с витамином D, который вырабатывается в организме человека на солнце - старайся чаще выходить на улицу в ясные дни.

Чиа

Некоторые специалисты называют эти зернышки "самыми упакованными нутриентами". Смотри сама: здесь Омега-3 и Омега-6, кальций и железо - сочетание, которое идеально усваивается нашим организмом. Если имеешь проблемы с ЖКТ, чиа просто незаменимы - зерна имеют свойства увеличиваться в размерах и мягко проходить через ЖКТ. Чиа может заменить прием пробиотиков, так как служат отличной почвой для роста хороших бактерий в кишечнике (где живет наш иммунитет!). Совет: смолоть зернышки в кофемолке - так они усвоятся почти на все сто процентов! При замачивании семена чиа увеличиваются в размерах аж в 12 раз, приобретая консистенцию пуддинга.

Тыквенные семечки

В тыквенных семечках белка содержится даже больше, чем в мясе (привет вегетарианцам)! А еще семена тыквы - противопаразитарное средство, так что, даже если у тебя нет явных проблем, но в доме есть животное - добавить горсть семечек в салат не повредит! Ну и входящий в состав цинк как профилактика остеопороза и болезней щитовидной железы (цинк вообще крайне важный элемент для девушек, имей в виду!).

Семена льна

Еще один суперпродукт, который обязателен всем, кто имеет проблемы с ЖКТ: семена льна стимулируют пищеварение, обволакивают и снимают воспаление при гастрите и язве желудка. А по содержанию Омега-3 эти маленькие семечки обогнали даже рыбий жир! Ну и "вишенка на торте" - наличие витаминов А и Е, которые нужны для красоты твоих волос и кожи.

Эти простые советы помогут тебе взять от семян по максимуму!

Все семена - витамины в концентрированном виде - достанутся тебе в целости и сохранности, если будешь хранить их в темном месте, куда не проникает солнечный свет!

Добавляя семена в салаты, не спеши обжаривать их - термическая обработка погубит большинство полезных веществ.

Усвоение пройдет лучше, если семена предварительно замочить (наличие нежной "пленочки" вокруг - хороший сигнал для твоего ЖКТ!)

Старайся покупать семена там, где соблюдались условия хранения (в аптеках или у проверенных продавцов на рынке). Не уверена - закажи в интернет-магазине.

И напоследок хотим предложить тебе несколько необычных рецептов для здоровья и красоты.

Черная икра из семян чиа: в чашке смешай 4 ст. л. семян чиа и 4 ст. л. соевого соуса. 2 листа нори (водоросли для приготовления суши) измельчи в кофемолке, добавь 11 ст. л. воды. Все хорошенько перемешай и дай настояться несколько часов - веганская "икра", богатая Омега-3, готова! Выкладывай на цельнозерновой хлебец или ешь просто так!

Чиа-пуддинг: чиа замочить на несколько часов (можно на ночь). Яблоко, грушу, горсть голубики (или любых других ягод - и несколько ягод оставь для украшения) смешиваем с кокосовым или соевым молоком, все хорошенько взбиваем в блендере до однородной консистенции - украшаем мятой и ягодами. По желанию полей медом или кэроб-сиропом! Вкуснейший завтрак (или перекус) готов!

Кунжутное молочко: половину стакана кунжута замочи в стакане воды на 6-8 часов, затем откинь на ситечко или дуршлаг и промой. Сложи в чашку, добавь стакан воды и 1,5-2 столовые ложки меда. Пробей все это погружным блендером и еще раз процеди через мелкое сито. Наслаждайся вкуснейшим кунжутным молочком для поднятия уровня кальция (и хорошего настроения)!

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