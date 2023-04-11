Что делать, если во рту постоянно сухо

Слюна - самая недооцененная жидкость в организме: без нее невозможно говорить, есть, наслаждаться вкусами. А еще слюна убивает бактерии и защищает от кариеса. Между тем каждый четвертый сталкивается с сухостью во рту. Как и, главное, зачем с ней бороться, рассказывает Светлана Турчинская, врач стоматолог-терапевт клиники Kraftway.

Почему слюна - это важно для здоровья зубов?

Обычно человек производит до 1,5 литров слюны в сутки. На 99% она состоит из воды, а оставшийся 1% - это коктейль из электролитов, белков, ферментов, иммуноглобулинов. Нам кажется, что "слюнки текут" исключительно при виде еды, но это не так. Когда во рту пусто, слюна отвечает за очищение зубов, восстановление pH-баланса и реминерализацию эмали. Нас, стоматологов, интересует именно этот аспект. Если мы видим сухую слизистую рта или пациент жалуется сам, для нас это тревожный звоночек.

Сухость во рту - это болезнь?

Мнения разнятся. Вообще у этого состояния есть официальное название - ксеростомия, и она включена в Международную классификацию болезней (МКБ-10). При этом сухость во рту крайне редко бывает самостоятельным заболеванием. У нее всегда есть причины, и вот основные:

прием лекарств (больше 400 препаратов имеют такой побочный эффект);

возрастные изменения;

химиотерапия и лучевая терапия при раке;

сахарный диабет;

аллергические заболевания, заложенность носа.

Но прежде всего надо исключить самые простые причины: может быть, человек ест много соленого, постоянно дышит сухим воздухом, мало пьет или испытывает острый стресс.

Что происходит во рту, когда слюны мало?

Со стороны пациента все банально: появляется сухость, иногда даже с ощущением жжения, неутолимая жажда, желание запивать еду водой и запах изо рта. Но врач при осмотре видит и другие вещи - то, как меняется состояние зубов и полости рта на фоне сухости. Это:

стоматиты ("язвочки" на слизистой рта);

кандидоз ("молочница", сопровождается сильным белым налетом);

сухой, потрескавшийся язык и губы, "заеды" в уголках рта.

А главное, растет риск кариеса. Поскольку слюна перестает работать как "антисептик" и нормализировать pH, бурно размножаются бактерии. Кариес тоже усиливает неприятный запах.

Как бороться с сухостью во рту?

Первым делом надо разобраться с причиной. Если "виноваты" лекарства, возможно, подбирать замену. Если выявляется сахарный диабет - корректировать его. И так далее.

Во-вторых, следует всеми способами стимулировать выработку слюны. Например, жевательная резинка в 12 раз усиливает слюноотделение - и в этом смысле она действительно защищает от кариеса (разумеется, если речь о жвачках без сахара). Есть и специальные спреи, леденцы и ополаскиватели от сухости во рту. Они увлажняют слизистые, усиливают выработку слюны, снижают ее кислотность - то есть действуют сразу по нескольким фронтам.

Также неплохо срабатывают изменения в питании и образе жизни.

Да

Пить холодную воду часто и по чуть-чуть

Использовать увлажнитель воздуха ночью

Увлажнять губы

Хорошо чистить зубы

Нет

Пить меньше кофе и чая - они усиливают обезвоживание

Не есть сладкое, острое и соленое

Не курить и не употреблять много алкоголя

Бывает ли, что слюны нет вообще?

Да, это возможно при серьезных нарушениях в работе слюнных желез: после химиотерапии, при закупорке или травмах слюнных протоков. Но и тогда есть варианты лечения, от заменителей слюны (продаются в аптеках без рецепта) до электростимуляторов для полости рта и хирургических операций. Но это редкие случаи. Главное, что следует запомнить всем: хорошее слюноотделение - такое же важное условие для сохранения зубов, как регулярная чистка и правильное питание.

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