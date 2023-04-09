Терапевт рассказала о вреде длинных ногтей для здоровья

Врач рассказала, почему длинные ногти опасны. Врач-терапевт Валерия Румянцева объяснила изданию mosregtoday.ru, как могут навредить длинные ногти, передает Day.Az. Специалист сообщила, что под ногтями скапливается грязь, и чем ногти длиннее, тем больше там можно обнаружить бактерий и грибков. По словам врача, чтобы они начали размножаться под ногтями, достаточно коснуться любой грязной поверхности".

Врач напомнила, что тем, кто предпочитает длинный маникюр, важно соблюдать меры предосторожности.

"Если же вы носите длинный маникюр, то мыть руки и пользоваться антисептиком вам придется чаще других. А также лучше по возможности совсем не касаться лица", - объяснила эксперт.