9 апреля 2023

9 апреля 2023 15:55

Врач предупредила о последствиях бесконтрольного использования косметики

Последствия чрезмерного и бесконтрольного использования уходовой косметики могут быть достаточно серьезными, вплоть до появления различных дерматитов. Особенно это касается "агрессивных" средств ухода, которые должны назначаться доктором. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметология" Анастасия Савина, передает Day.Az.

"Очень часто бывает так, что пациенты, наслушавшись своих знакомых, сами назначают себе те или иные средства, которые успешно помогли их подруге или другу. Это в корне неверно. Даже если пациенту кажется, что у него такая же проблема, как у его знакомого, это может быть не так. Два абсолютно разных заболевания, на первый взгляд, могут иметь схожую клиническую картину. Более того, переносимость и чувствительность кожи у всех пациентов разная и то, что подходит одному, другому может нанести вред", - предупреждает врач.

Эксперт подчеркнула, что использование "агрессивных" средств профессиональных линеек возможно только после консультации со специалистом.


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