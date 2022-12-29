29 декабря 2022

29 декабря 2022 15:00

Дерматолог рассказала, кому нельзя пользоваться патчами для лица

Использование патчей для лица противопоказано людям с чувствительной кожей. Об этом рассказала "Газете.Ru" главный дерматолог сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлева, передает Day.Az.

"Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие пленки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса", - предупредила Мария Журавлева.

Эксперт отметила, что тем, кто хорошо переносит патчи и любит их "легкий охлаждающий эффект", можно спокойно пользоваться этими средствами, поскольку "это безвредно".

Однако не стоит верить обещаниям маркетологов, утверждающих, что эффект от использования патчей сравним с результатом инъекционных косметических процедур.

"Даже если производитель "гарантирует", не верьте, - ни одно наносимое наружно вещество не сможет проникнуть так глубоко, как это делает игла, доставляющая активные вещества в глубокие слои кожи", - предупредила дерматолог.

Врач отметила, что положительный эффект от применения патчей все же есть - он достигается путем окклюзии.

"Этот метод усиления действия лекарственных веществ используется в дерматологии давно. Пациенты с псориазом расскажут, что мази часто наносят под пленку, что способствует их более глубокому проникновению. С патчами - та же история. Активный ингредиент проникает глубже, если сверху - плотно прилегающая пленочка, препятствующая его испарению", - объяснила Мария Журавлева.

Цвет средства при этом значения не имеет - разнообразие видов патчей Мария Журавлева считает "гламурным маркетологическим блеском".


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

27 декабря 11:18

  • 478
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

Здоровье

24 ноября 11:00

  • 3 470
“MÖHTƏŞƏM CÜMƏ” fürsətləri sizi gözləyir! VİDEO (R)

Здоровье

1 ноября 11:47

  • 1 263
"Aquatic palace" dan xanımlar üçün özəl təklif

Здоровье

5 октября 12:05

  • 1 762
3 важных факта о детоксе

Здоровье

4 октября 10:06

  • 2 314
3 ежедневные привычки, которые портят кожу - ФОТО

Здоровье

2 октября 09:28

  • 1 236
Неочевидные продукты, мешающие похудеть

Здоровье

18 сентября 09:43

  • 1 215
Лечение гриппа в домашних условиях: что нужно для быстрого выздоровления? - ФОТО

Здоровье

16 сентября 17:38

  • 1 098
Что съесть после тренировки, чтобы закрепить результат? - ФОТО

Здоровье

7 сентября 10:28

  • 3 284
Как заставить себя вести здоровый образ жизни

Здоровье

6 сентября 10:57

  • 4 866
Чем полезны мандарины? - ФОТО