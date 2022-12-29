Дерматолог рассказала, кому нельзя пользоваться патчами для лица

Использование патчей для лица противопоказано людям с чувствительной кожей. Об этом рассказала "Газете.Ru" главный дерматолог сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлева, передает Day.Az.

"Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие пленки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса", - предупредила Мария Журавлева.

Эксперт отметила, что тем, кто хорошо переносит патчи и любит их "легкий охлаждающий эффект", можно спокойно пользоваться этими средствами, поскольку "это безвредно".

Однако не стоит верить обещаниям маркетологов, утверждающих, что эффект от использования патчей сравним с результатом инъекционных косметических процедур.

"Даже если производитель "гарантирует", не верьте, - ни одно наносимое наружно вещество не сможет проникнуть так глубоко, как это делает игла, доставляющая активные вещества в глубокие слои кожи", - предупредила дерматолог.

Врач отметила, что положительный эффект от применения патчей все же есть - он достигается путем окклюзии.

"Этот метод усиления действия лекарственных веществ используется в дерматологии давно. Пациенты с псориазом расскажут, что мази часто наносят под пленку, что способствует их более глубокому проникновению. С патчами - та же история. Активный ингредиент проникает глубже, если сверху - плотно прилегающая пленочка, препятствующая его испарению", - объяснила Мария Журавлева.

Цвет средства при этом значения не имеет - разнообразие видов патчей Мария Журавлева считает "гламурным маркетологическим блеском".