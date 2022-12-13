Лечение ревматизма надлежит начинать с самой первой стадии - специалист-эксперт Гюнай Исмаилова

Лечение ревматизма надлежит начинать с самой первой стадии. Об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Гюнай Исмаилова, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

- Гюнай ханым, давайте начнем с вопроса о том, что такое ревматизм и каковы симптомы заболевания?

- Ревматизм (ревматическая лихорадка, болезнь Сокольского-Буйо) - заболевание, характеризующееся воспалительным инфекционно-аллергическим системным поражением соединительной ткани. Клиническая картина заболевания различна в зависимости от стадии болезни, ее формы, тяжести процесса, степени поражения органов и систем. Суставной ревматизм начинается с небольшой боли в суставе, которая проявляется по утрам в виде болезненности и негибкости пальцев рук или подушечек ног. Помимо этого, болезнь проявляется отечностью и покраснением кожи над суставами, скованностью движений, постепенным поражением сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма.

- Хотелось бы узнать о причинах появления ревматизма...

- Возбудителем ревматизма является Бета (β)-гемолитический стрептококк группы А. Этот микроб (микроорганизм) вызывает развитие таких заболеваний, как ангина, фарингит, ОРЗ, скарлатина, рожистое воспаление и др. Обычно симптомы (клиника ревматизма) начинается через 1-2 недели после обострения этих заболеваний. Иммунная система человека активно реагирует на наличие такого патогена в организме - вырабатывает специфические антитела, которые ведут борьбу с микробом. Известно, что ферменты, выделяемые стрептококками, оказывают токсическое действие на сердечную мышцу. Кроме того, они имеют схожую структуру с белками человеческого организма. Поэтому антитела начинают атаковать не только микробов, но так же собственные ткани, развивается ревмокардит, ревматоидный артрит, гломерулонефрит.

Ревматическая лихорадка считается болезнью инфекционно-аллергической природы - в его развитии играют роль патогенный микроорганизм, с гиперреактивностью иммунной системы человека.

Многие из нас болели ангиной, но ревматическая лихорадка развивается только у 1-3 процентов людей.

Этому способствуют такие факторы:

• некорректное лечение стрептококковой инфекции;

• генетическая предрасположенность;

• дефицит витаминов и микроэлементов;

• наличие аутоиммунных заболеваний (волчанка, склеродермия и др).

- В каком возрасте чаще всего развивается ревматизм?

- Болезнь чаще выявляется у детей и подростков от 7 до 15 лет. Первичный ревматизм у взрослых пациентов наблюдается реже. Женщины болеют в 2,5-3 раза чаще, чем мужчины.

- Чем опасен ревматизм?

- Различают несколько клинических форм ревматизма: полиартрит (одномоментное или последовательное воспалительное поражение нескольких суставов); ревмокардит (аутоиммунное поражение различных слоев сердца и клапанного аппарата, развивающееся на фоне ревматизма); кольцевидная эритема (многоформное поражение кожного покрова, характерной особенностью которого служит появление на коже пятен и высыпаний кольцеобразной формы); ревматическая хорея (синдром, развивающийся вследствие поражения базальных ганглиев глубоких полушарий мозга стрептококком группы А); тяжелые неврологические симптомы (тремор рук, мышечная слабость, непроизвольные ритмичные колебательные движения); ревматоидные узелки (опухолевидные образования в коже, в основном в области локтей) и др.

В большинстве случаев ревматизм начинается с небольшой боли в суставах (коленных, голеностопных, локтевых, лучезапястных). В поврежденных суставах наблюдаются боль, отек и покраснение кожи. Помимо этого, ревматоидный процесс может поражать все слои сердца сердце и его оболочки. Это проявляется болью за грудиной, одышкой, учащением пульса, нарушением ритма, симптомами клапанной недостаточности. Кроме того, при ревматоидном артрите возможно поражение органов дыхания, почек и центральной нервной системы.

- Каковы особенности течения ревматизма у детей?

- У детей ревматическая лихорадка протекает тяжелее, чем у взрослых. Ведущая клиническая форма - кардит, чаще и быстрее формируются пороки сердца у детей. Суставной синдром у детей мало выражен, а другие внесердечные проявления (аннулярная сыпь, подкожные узелки, ревматическая хорея) встречаются чаще с более яркими проявлениями. Однако, несмотря на более тяжелое течение, болезнь у детей лучше поддается медикаментозному лечению, удается избежать осложнений.

- Можно ли предотвратить ревматизм на ранней стадии?

- Лечение ревматизма надлежит начинать с самой первой стадии, потому что на этой стадии изменения в соединительной ткани, сердце и других органах носят обратимый характер. В противном случае, ввиду трудно поддающихся полноценному лечению заболеваний суставов, процесс приводит к серьезным патологиям, таким, как ограничение движений, пролапс митрального и других клапанов сердца, сердечная недостаточность, ревматические поражения почек и нервной системы.

- Что помогает от ревматизма?

- Следует знать, что ревматизм - это заболевание, вызывающее множество серьезных осложнений. Поэтому лучшая профилактика ревматизма - не допускать развития болезни.

К основным профилактическим мерам относятся:

• своевременное лечение стрептококковых инфекций;

• проведение полного курса антибактериальной терапии (не прекращать антибактериальную терапию без консультации врача);

• избегать контакта с больными ОРЗ, ангиной, острым фарингитом;

• проведение мер, направленных на общее укрепление иммунитета (рациональное питание, физическая активность, пешие прогулки на свежем воздухе).

Но если заболевание уже поразило организм, следует немедленно обратиться к врачу. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства.