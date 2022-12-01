Что такое холодовой конъюнктивит и как его лечить

Зимой часто обостряются хронические заболевания. Но, также, проявляются и болезни, непосредственно связанные с холодом. К таким недугам можно отнести холодовой конъюнктивит. Общественная служба новостей узнала, как проявляется это заболевание и как его лечить.

Что такое холодовой конъюнктивит

Холодовой конъюнктивит - это реакция нашего организма на изменения климатических условий. Это достаточно распространенное заболевание глаз, которое может возникать по разным причинам, к примеру от инфекции или смены сезона. Симптомы холодового конъюнктивита проявляются во время посещения улицы и исчезают по возвращении в теплое помещение. Поэтому это заболевание трудно диагностировать.

Симптомы и причины возникновения

В зависимости от причины возникновения заболевания его симптомы могут быть совершенно разные, к примеру покраснение глаз, слезоточивость, гнойные или слизистые выделения, болезненные ощущения, зуд, жжение или чувствительность к свету.

Главным отличием холодового конъюнктивита является причина его возникновения. Симптомы проявляются в холодное время года при температуре около пяти градусов тепла и при сильном ветре, либо даже летом во время купания в холодной воде.

Важно: В случае, если вы обнаружили у себя схожие симптомы, стоит обратиться к офтальмологу и аллергологу, которые назначат грамотную диагностику и исключат другие заболевания.

Лечение и меры безопасности

После обращения к специалисту, в случае положительного диагноза, вам выпишут лечение. Имейте ввиду, чтобы оно было эффективным, необходимо помнить о мерах безопасности.

В первую очередь, если хочется дотронуться до зудящих глаз, то используйте одноразовую салфетку. Держите такие средства личной гигиены всегда с собой в сумке или кармане.

Откажитесь от контактных линз. Они оказывают раздражающее воздействие на слизистую глаза.

Женщинам при холодовом конъюнктивите следует отказаться от макияжа глаз. Если косметика даже самая качественная и натуральная, все равно она может усилить воспаление слизистой.

При сильном ветре используйте солнцезащитные очки.

osnmedia.ru