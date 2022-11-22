22 ноября 2022

22 ноября 2022 19:20

Какие напитки пить на ночь, чтобы лучше спать?

Какие напитки пить на ночь, чтобы лучше спать?

Простые и полезные варианты для того, чтобы утром чувствовать себя отлично

Напитки, которые мы выбираем вечером, неизменно влияют на качество сна. Если в последнее время вы чувствуете, что сон стал беспокойным, а утром не хочется просыпаться, возможно, пора пересмотреть привычки. Рассказываем, какие напитки будут способствовать крепкому и здоровому сну.

Теплое молоко

Теплое молоко с печеньем - настоящее клише вечернего меню. Обычно так успокаивают детей и помогают им подготовиться ко сну, но рецепт работает и со взрослыми. Кстати, журнал New York Times не нашел серьезных доказательств того, что теплое молоко способствует крепкому сну, но, даже если это плацебо, почему бы и нет. Некоторые эксперты объясняют действие теплого молока тем, что там содержится триптофан, который превращается в организме в мелатонин (гормон сна).

Ромашковый чай

Ромашковый чай - распространенный вариант натуральных успокоительных средств перед сном.  Этот рецепт рекомендуют тем, кто страдает бессонницей: ромашковый чай эффективно успокаивает и, в отличие от других видов чая, не содержит кофеина.

Миндальное молоко

Адепты растительного рациона могут попробовать выпивать перед сном стакан миндального молока. Там тоже есть достаточное количество триптофана, к тому же миндальное молоко богато магнием, который помогает улучшить качество сна.

Кокосовая вода

Кокосовая вода имеет в составе магний и калий, которые помогают лучше спать и расслабить мышцы. Там также есть витамин В, который помогает снизить уровень стресса.

Какие напитки пить на ночь, чтобы лучше спать?

Банановый смузи

Еще один способ спать крепко - банановый смузи. Достаточно смешать небольшой банан с половиной стакана миндального молока. Полезный напиток может заменить ночной перекус и стать гарантированным пропуском в царство Морфея.

"Лунное" молоко

Для "лунного молока" используются натуральные суперфуды: чаще всего это Ашвагандха (средство из лечебного растения) и гриб Рейши (разновидность гриба-трутовика). Эти добавки помогают снизить тревожность. Продаются они в виде порошка или масла. Чтобы приготовить напиток, разгорейте миндальное молоко, добавьте щепотку Ашвагандха  и гриба Рейши. Чтобы сделать напиток вкуснее, можно использовать в рецепте какао-порошок, сироп агавы, корицу, мед, кокосовый сахар.

Какие напитки пить на ночь, чтобы лучше спать?

elle.ru


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