5 продуктов, которые полезнее всего есть именно зимой: они сделают тебя здоровее и красивее!

Хочешь даже в самые противные зимние дни чувствовать себя на 5+ и быть максимально продуктивной? Тогда на холодное время включи в свой рацион эти 5 волшебных продуктов, которые будут давать организму максимальную пользу именно в этот сезон.

Знала ли ты, что потребности нашего организма меняются не только в зависимости от биологического возраста, но и от сезона года? Например, при составлении своего зимнего рациона мы все должны ориентироваться не только на свои вкусовые предпочтения, но и на микробиом кишечника и циркадные ритмы, а также покрывать острую нехватку витамина D.

Специально для тебя мы составили список из 5 продуктов, которые буквально необходимы нам в холодное время года. Срочно включи их в список покупок перед следующим походом в супермаркет или на рынок!

Грибы

Грибы богаты не только витамином D, но и витаминами группы B, а также селеном, ниацином и аж 7 из 8 незаменимых для нашего организма аминокислот. Поэтому не включить грибные блюда в свой рацион зимой будет преступлением: с ними ты поможешь иммунитету, который в это время находится под давлением всевозможных вирусных инфекций.

Яблоки

Эти фрукты, богатые клетчаткой и пектином, чрезвычайно полезны для нашей пищеварительной системы, а также способны предупредить множество кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. В яблоках также много витаминов A, E, B6, C и K. Разве еще нужно объяснять, почему они обязательно должны быть на твоем столе в стрессовое для организма зимнее время?

Гранаты

Эти кисло-сладкие "зимние семечки" - уникальный природный антиоксидант. В зимнее время он не только станет твоей защитой от инфекций, но и предупредит появление рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и, конечно же, мандарины! Смело загружай этими фруктами свой холодильник на зимний период, и тогда любые болезни будут ни по чем. В цитрусовых таятся огромные дозы витамина C, без которого в сезон простуд просто никуда.

Специи

Не стоит недооценивать полезные свойства специй, особенно в зимний период. Например, гвоздика, добавленная в блюда, поможет справиться с болями в суставах и кашлем, а черный перец выступит природным лекарством от простуды.

thevoicemag.ru