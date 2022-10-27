Что происходит с телом, когда мы отказываемся от лактозы

С детства мы помним, что молоко полезно. А некоторые из нас даже застали времена, когда стакан молока давали на вредных производствах, чтобы восполнить баланс витаминов. С те пор многие наши представления о том, что полезно, а что нет, изменились. Например, мы знаем, что не стоит пичкать ребенка едой, если ему не хочется, что манка совсем не придает сил, а фрукты не всегда полезны.

Так что же стоит знать, чтобы принять решение отказаться от молока и его производных? Вот шесть научно обоснованных причин.

УЛУЧШАЕТСЯ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Около 65 процентов населения земли страдает непереносимостью лактозы, желудочно-кишечным заболеванием, при котором организм не может легко переваривать тип естественного сахара в молочных продуктах. Причина: большинство людей фактически перестают вырабатывать фермент, необходимый для переваривания молочных продуктов, во взрослом возрасте. И это не просто так. В природе вообще нет ничего случайного. Оказывается, такая особенность - часть естественной системы защиты нашего организма: у людей с непереносимостью лактозы ниже риск заболеть раком легких, груди и яичников (согласно исследованию 2014 года, опубликованному в British Journal of Cancer). Тем не менее, многие пьют молоко, даже если испытывают при этом дискомфорт. Проблема может быть еще более выраженной у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника или СРК, поэтому, если вы относитесь к тем, кому становится плохо после молочного коктейля, попробуйте безлактозную диету.

ИСЧЕЗАЮТ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ

Вместо того, чтобы покупать дорогие косметические продукты, просто попробуйте отказаться от молока и сыров. Многие дерматологи рекомендуют безлактозную диету в качестве первого этапа борьбы с такими кожными заболеваниями, как акне и экзема. Коровье молоко и молочные продукты содержат казеин и сывороточный протеин, которые повышают уровень определенного гормона (инсулиноподобного фактора роста-1, или IGF-1). Он связан с повышенной выработкой кожного сала, что и вызывает развитие угрей. По данным медицинских исследований, пациенты дерматологов сообщали, что акне исчезают, а цвет лица улучшается, когда они придерживаются безмолочной диеты.

Уменьшается объем талии

"Пейте, дети, молоко, будете здоровы". Эту фразу, оказывается, следует понимать в буквальном смысле. Здоровы дети будут не от слова "здоровый", а от слова "большой". Журнал The Journal of Clinical Nutrition, в котором были проанализированы 30 исследований, рассказал, что нет убедительных научных доказательств того, что употребление молочных продуктов ускоряет потерю веса или поможет вам сохранить его. Фактически исследование архивов детской и подростковой медицины, в котором приняли участие более 12000 детей, показало, что чем больше молока они потребляли, тем больше набирали в весе. А учитывая, что недавние исследования показали, что веганство - лучший способ сбросить вес, переход на безмолочную диету может стать началом пути к веганству или вегетарианству и, как следствие, к меньшим цифрам на весах. Кроме того, как известно, результат переработки лактозы бактериями - углекислый газ, метан, водород и вода. Образовавшиеся в просвете толстого кишечника газы растягивают его стенки, вызывая вздутие живота и боли в нем, а вода обусловливает развитие диареи. Так что, отказавшись от лактозы, вы сразу получите плоский живот.

КОСТИ СТАНОВЯТСЯ КРЕПЧЕ

Врачи в один голос сегодня утверждают: соблюдайте безлактозную диету, чтобы укрепить кости. Но разве молоко не лучший способ получить кальций, укрепляющий кости? Нет. Во-первых, потому, что пастеризованное молоко практически не содержит витамины. А во-вторых, согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal за 2014 год, чем больше люди пили молока, тем выше у них была вероятность перелома шейки бедра.

Мы привыкли связывать молочные продукты и кальций, но существует множество растительных источников этого важного для строительства костей минерала. Листовая зелень, бобы, орехи, фрукты (особенно апельсины и инжир), злаки и ореховое молоко содержат много кальция немолочного происхождения. Например, миска хлопьев даст вам дневной запас кальция, но... до того, как вы добавите в нее коровье молоко.

Но если вам сложно отказаться от молочных продуктов раз и навсегда, замените их йогуртом. Например, в качестве основы для завтрака с гранолой или для смузи. У этого продукта действительно есть полезные свойства; это может быть связано с тем, что большая часть лактозы в йогурте разрушается бактериями, которые его ферментируют, или из-за защитных свойств самих бактерий. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Arch Osteoporosis, у тех, кто ест йогурт, плотность костей выше, чем у тех, кто ест другие виды молочных продуктов. А British Journal of Nutrition пишет, что пробиотики в йогурте, которых нет в молоке, могут значительно помочь сбросить вес.

elle.ru