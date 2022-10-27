Эксперты перечислили опасные косметологические услуги

Косметологи прокомментировали самые популярные бьюти-процедуры и объяснили их опасность.

Необходимо понимать, что к выбору косметолога стоит подходить со всей ответственностью. Если вы подбираете мастера в соцсетях, то восторженные отзывы еще не гарантия качества. Хвалебные строчки могут быть куплены, а фотографии "до" и "после" можно сделать в фотошопе. Шарлатаны есть везде, в любой сфере, но одно дело - нарваться на недобросовестного продавца и потерять деньги, а другое - доверить горе-мастеру лицо и остаться со шрамами на всю жизнь.

Наши коллеги из NGS рассказали, как сделать так, чтобы поход к косметологу принес вам радость, молодость и красоту, а не наоборот.

Процедуры, о которых следует забыть

Самые популярные процедуры, которые так и манят женщин, - это контурная пластика губ, ботулинотерапия (инъекции против морщин), подтяжка лица. Осенью большим спросом пользуются пилинги, процедуры по увлажнению кожи (биоревитализация). В правильном исполнении все перечисленное дает отличный эффект, который держится от полугода.

Косметолог Юлия Меняева советует избегать тех специалистов, которые предлагают увеличить губы при помощи биополимерного геля: это средство десятилетней давности. В отличие от гиалуроновой кислоты, гель не рассасывается и самостоятельно не выводится из организма. Убрать его можно только операционно-хирургическим путем, причем частицы геля все равно останутся внутри губы, что в любом случае приведет к воспалению.

Дело в том, что биополимерный гель имеет форму шара или овала: это придает губам неестественную форму. Вокруг шара может начаться фиброз, воспаление, отек, гиперемия, возможно, даже повышение температуры тела, а губы деформируются.

Некоторые клиники продолжают делать подтяжки золотыми нитями, популярные в 2000-х. Конечно, эффект виден сразу, но не спешите радоваться.

Нити устанавливаются хирургическим путем: на коже лица делается надрез, который травмирует ткани. Основной минус золотых нитей в том, что они не могут закрепиться под кожей и перемещаются, поэтому со временем их необходимо вытаскивать также через надрез. При изменении структуры ткани на коже лица (например, если человек похудел) нити начинают просвечивать. Кроме того, они не настолько гибкие, чтобы успевать за мимикой человека.

Как альтернативу некоторые используют нити Aptos с насечками на основе гиалуроновой кислоты с коллагеновыми волокнами. Такие нити не просто создают каркас, но и подтягивают ткани, а насечки обеспечивают надежную фиксацию.

От жесткого пилинга современная косметология давно отказалась из-за сложного и долгого периода реабилитации после процедуры. При его воздействии на кожу человек какое-то время "несоциальный", потому что лицо представляет собой кровавую маску: верхний слой кожи снимается до дермы, получается открытая рана. Проблема заключается в том, что в момент реабилитации человек старается помочь себе сам, снимает отшелушившиеся частицы с лица, что может привести к рубцеванию и воспалению.

Косметологи рекомендуют выбирать более мягкие пилинги: поверхностный и поверхностно-срединный. Да, процедура более долгая по времени, их придется сделать чуть больше, но эффект будет тот же самый, а период реабилитации - гораздо мягче.

Косметолог Виктория Шворень утверждает, что навредить себе можно чем угодно. Самые неприятные последствия в случае неудачного исполнения - у филлеров и ботулинотерапии.

"Филлеры могут дать такие последствия, как ишемия, эмболия сосудов, некроз ткани. Можно ввести препарат не в тот слой - и филлер мигрирует, что будет смотреться неэстетично", - говорит специалист.

Можно даже испортить себе зрение, если некорректно работать с филлерами в области носа. При неправильном введении компонентов есть вероятность довести себя до слепоты.

"Последствия неудачного ботокса, думаю, знают все: упали брови, отекли глаза, упала губа. Из сложного - невозможность поднять голову, отсутствие глотательного рефлекса (дисфагия). К счастью, все процессы обратимы, ускорить процесс восстановления после осложнения также возможно", - говорит Виктория.

Как выбрать специалиста

Врач-дерматокосметолог клиники "Медицина № 1" Ирина Барчукова отмечает, что грамотный специалист никогда не сделает процедуру без полноценной консультации. При этом прием возможен только в очной форме.

Врач должен подвести пациента к зеркалу, собрать анамнез, уточнить про аллергические реакции, на основе собранной информации предложить решение и сориентировать по стоимости. При выборе косметолога обращайте внимание на чистоту кабинета, опрятность доктора, его речь.

Эксперты советуют избегать приемов на дому и в подвальных помещениях. Инъекционист не может принимать в таких условиях - помещение должно быть проветриваемым.

Важно, чтобы инструменты хранились в крафтовом пакете, который вскрывается при вас. Кабинет чистый, без декора, занавесок, доктор в спецодежде.

Остерегайтесь слишком низких цен вроде губ за 5000 рублей. Специалист на своей работе экономить не будет, а вот на препарате - запросто.

Авторские методики также вызывают вопросы - это не что иное, как маркетинговый ход.

Что делать, если врач вам навредил?

Случаи неудачных походов к косметологу часто становятся причиной скандалов и разбирательств.

Однажды в Новосибирске мужчина получил серьезный ожог после криотерапии в модном салоне красоты в центре города. Он обвинил сотрудников учреждения в том, что произошедшее - результат плохого инструктажа. В салоне вину не признали и отказывались выплачивать пострадавшему компенсацию.

Известный блогер заявил, что его изуродовал новосибирский косметолог: Егор Андрюшин сделал инъекции ботокса, после чего лицо стало асимметричным, у него появились головные боли и головокружение. Об этом он рассказал в своем видео на YouTube-канале. После претензий врач заблокировал недовольного пациента.

"Первый совет довольно банален, но осторожность здесь не лишняя. Ведь речь идет не только о вашей красоте, но и о здоровье. Нужно прочесть отзывы на всех платформах о месте, в которое вы собрались за услугами. Цену вам обязаны сообщить перед процедурой, и если по телефону назвали одну, а после процедуры - другую, без согласования с вами, то можно или заплатить оговоренную сумму, или вообще не платить, сославшись на закон "О защите прав потребителей"", - говорит Казанцев.

Если процедура инвазивная (так называют медицинскую процедуру, связанную с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки. - прим. Woman.ru), необходимо проверить наличие медицинской лицензии у исполнителя. Посмотреть, не просрочена ли она и выдана ли тому юридическому лицу, который указан в договоре.

"В идеале договор на оказание услуги нужно заключать, однако на практике мало кто это делает, если не предлагают. И конечно, нужно требовать выдачи кассового чека, его отсутствие может быть основанием наложения штрафа на исполнителя услуги: не менее 10 000 рублей - на физическое лицо, не менее 30 000 рублей - на юридическое лицо, согласно части 2 ст. 14.5 КоАП", - объясняет Казанцев.

Если услуга не соответствует заявленной, то можно потребовать исправить недостатки, уменьшить стоимость услуги, отказаться от оплаты или потребовать вернуть деньги. Это делается в свободной письменной форме с подробным описанием обстоятельств.

"Такое требование можно вручить на месте или отправить по почте с описью вложения. Если возникнет спор, необходимо будет доказывать наличие этого вреда (здоровью или имуществу). Поэтому, если не получается урегулировать прецедент на месте, лучше вызвать участкового, затем нужно обратиться к врачам для фиксации повреждений", - разъяснил Казанцев.

Если же дефект услуги проявился уже после посещения заведения, необходимо идти к врачу, а впоследствии выписку из истории болезни приложить к претензии.

"Наконец, я бы не советовал посещать так называемых домашних косметологов, таких в социальных сетях пруд пруди. Это просто опасно для здоровья, кроме того, у них выше вероятность подхватить грибок и другие заболевания", - подытожил Казанцев.

woman.ru