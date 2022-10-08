Как выглядеть моложе: частая женская привычка, которая старит кожу

Шея очень часто выдает возраст женщины. Кожа в этой области тонкая и уязвимая. Кроме того, тщательно ухаживая за лицом и делая многочисленные процедуры, позволяющие выглядеть моложе, о шее многие забывают. Также некоторые бьюти-привычки могут ухудшить ее состояние.

По мнению 47-летней модели и блогера Мишель Сильвы, одна из таких привычек - распылять на шею духи, туалетную или парфюмированную воду, пишет Express. Именно так наносят ароматы многие женщины - и совершают ошибку.

Большинство парфюмов содержит значительное количество спирта, который сильно сушит кожу шеи. Как следствие, она выглядит более дряблой, а морщины становятся заметнее. Кроме того, если наносить таким образом духи перед выходом на солнце, это может привести к появлению на шее других следов возраста - пигментных пятен.

Мишель Сильва также поделилась советом своей коллеги, модели и актрисы Кристи Бринкли. В 68 лет женщина выглядит потрясающее, и ей никто не дает ее возраст. Как уверяет Бринкли, один из ее секретов - регулярное использование мягких отшелушивающих средств. По словам модели, она отшелушивает кожу лица и шеи ежедневно.

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