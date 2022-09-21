10 самых распространенных мифов в гинекологии - ФОТО

Дмитрий Лубнин рассказал о самых распространенных, на его взгляд, ложных диагнозах, чтобы понять, действительно ли все так опасно, как говорят некоторые специалисты, передает Day.Az со ссылкой на woman.ru.

Миф № 1: уреаплазму нужно лечить

В подавляющем большинстве случаев диагностика и лечение уреаплазм и микоплазм не нужны: эти микроорганизмы в норме могут существовать в половых путях мужчин и женщин, не вызывая никаких заболеваний.

Миф № 2: ВПЧ (вирус папилломы человека) надо лечить

Проводить медикаментозное лечение вируса папилломы человека не надо - на сегодняшний день не существует ни одного препарата, эффективно воздействующего на этот вирус.

Миф № 3: иммуномодуляторы способствуют лечению многих заболеваний

Для успешного лечения гинекологических заболеваний не нужны иммуномодуляторы, интерфероны, витамины, БАДы, гепатопротекторы, а также средства для восстановления флоры кишечника и влагалища.

Миф № 4: нужно лечить эрозию шейки матки

Эрозию шейки матки следует прижигать только в двух случаях:

если у вас появляются кровянистые выделения после полового акта;

если у женщины присутствует избыточное количество обычных белых выделений без запаха.

Во всех остальных случаях прижигание эрозии не требуется.

Миф № 5: эндометриоидные кисты яичников нужно удалять

Не все эндометриоидные кисты яичников требуют обязательного хирургического лечения: в отношении маленьких кист до 2-х см допустимо динамическое наблюдение. Беременность на их фоне также допустима и безопасна.

Миф № 6: диагноз "гарднереллез"

Такого диагноза не существует. Есть заболевание "бактериальный вагиноз", при котором увеличивается количество нескольких видов условно-патогенных микроорганизмов, в том числе и гарднерелл. Изолированное выявление гарднереллы методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) не указывает на наличие заболевания.

Миф № 7: при загибе матки трудно забеременеть

Угол наклона матки кпереди (или кзади) является не более, чем вариантом нормы, и никак не влияет на возможность забеременеть. Для этого особенные позы не требуются.

Миф № 8: кондиломы нужно удалять

Не надо удалять мелкие кондиломы вульвы и влагалища, если они не создают для вас никакого эстетического или физического дискомфорта, а на их наличие указывает только врач - они безопасны и проходят, как правило, самостоятельно в течение 1,5-3 лет с момента появления.

Миф № 9: беременность с миомой матки невозможна

В подавляющем большинстве случаев миома матки не является причиной бесплодия, но может влиять на вынашивание беременности: не все миоматозные узлы обязательно надо удалять до беременности. "Интересное положение" с миомой матки (в ряде случаев) может протекать и без осложнений.

Миф № 10: миому матки нужно удалять

Достаточно часто миому матки можно лечить без удаления самой матки: существует эффективный не хирургический метод лечения - эмболизация маточных артерий. В менопаузе миому матки не лечат. Это не касается тех случаев, когда она вдруг начинает расти.