10 самых распространенных мифов в гинекологии - ФОТО

Дмитрий Лубнин рассказал о самых распространенных, на его взгляд, ложных диагнозах, чтобы понять, действительно ли все так опасно, как говорят некоторые специалисты, передает Day.Az со ссылкой на woman.ru.
Миф № 1: уреаплазму нужно лечить
В подавляющем большинстве случаев диагностика и лечение уреаплазм и микоплазм не нужны: эти микроорганизмы в норме могут существовать в половых путях мужчин и женщин, не вызывая никаких заболеваний.
Миф № 2: ВПЧ (вирус папилломы человека) надо лечить
Проводить медикаментозное лечение вируса папилломы человека не надо - на сегодняшний день не существует ни одного препарата, эффективно воздействующего на этот вирус.
Миф № 3: иммуномодуляторы способствуют лечению многих заболеваний
Для успешного лечения гинекологических заболеваний не нужны иммуномодуляторы, интерфероны, витамины, БАДы, гепатопротекторы, а также средства для восстановления флоры кишечника и влагалища.
Миф № 4: нужно лечить эрозию шейки матки
Эрозию шейки матки следует прижигать только в двух случаях:
- если у вас появляются кровянистые выделения после полового акта;
- если у женщины присутствует избыточное количество обычных белых выделений без запаха.
Во всех остальных случаях прижигание эрозии не требуется.
Миф № 5: эндометриоидные кисты яичников нужно удалять
Не все эндометриоидные кисты яичников требуют обязательного хирургического лечения: в отношении маленьких кист до 2-х см допустимо динамическое наблюдение. Беременность на их фоне также допустима и безопасна.
Миф № 6: диагноз "гарднереллез"
Такого диагноза не существует. Есть заболевание "бактериальный вагиноз", при котором увеличивается количество нескольких видов условно-патогенных микроорганизмов, в том числе и гарднерелл. Изолированное выявление гарднереллы методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) не указывает на наличие заболевания.
Миф № 7: при загибе матки трудно забеременеть
Угол наклона матки кпереди (или кзади) является не более, чем вариантом нормы, и никак не влияет на возможность забеременеть. Для этого особенные позы не требуются.
Миф № 8: кондиломы нужно удалять
Не надо удалять мелкие кондиломы вульвы и влагалища, если они не создают для вас никакого эстетического или физического дискомфорта, а на их наличие указывает только врач - они безопасны и проходят, как правило, самостоятельно в течение 1,5-3 лет с момента появления.
Миф № 9: беременность с миомой матки невозможна
В подавляющем большинстве случаев миома матки не является причиной бесплодия, но может влиять на вынашивание беременности: не все миоматозные узлы обязательно надо удалять до беременности. "Интересное положение" с миомой матки (в ряде случаев) может протекать и без осложнений.
Миф № 10: миому матки нужно удалять
Достаточно часто миому матки можно лечить без удаления самой матки: существует эффективный не хирургический метод лечения - эмболизация маточных артерий. В менопаузе миому матки не лечат. Это не касается тех случаев, когда она вдруг начинает расти.