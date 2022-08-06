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Эти продукты снижают уровень сахара в крови

Людям со склонностью к сахарному диабету лучше употреблять в пищу фрукты и овощи с низким гликемическим индексом, они способны снижать уровень сахара в крови, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Day.Az.

Свежие овощи и несладкие фрукты содержат грубую растительную клетчатку, которая поможет надолго сохранить чувство сытости и способна нормализовать уровень глюкозы в крови, при этом не снижая ее до критически опасного уровня.

"Фрукты с низким гликемическим индексом - это зеленые яблоки и груши, при этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной", - рассказала врач.

Лучше всего есть овощи в сыром виде, отварные морковь или свекла будут только способствовать развитию инсулинорезистентности и повышать уровень сахара.


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