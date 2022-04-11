Аллергия на шампунь: чем прикажете мыть голову? - ВИДЕО

Аллергия на шампунь может возникнуть, даже если сам продукт - высокого качества, солидной марки и отнюдь не дешев. Все зависит от чувствительности кожи головы и предрасположенности к аллергическим реакциям на некоторые ингредиенты в их составе. Как же избежать аллергии?

Аллергия на шампунь может возникнуть как сразу после его применения, так и в течение 1-2 суток. У всех аллергия проявляется по-разному, но основными симптомами являются покраснение кожи головы, сыпь, зуд и жжение, шелушение кожи головы (перхоть).

Некоторые эксперты уверяют, что аллергия возникает при переходе с одного шампуня на другой. Другие, наоборот, советуют менять шампунь раз в три месяца, чтобы избежать привыкания кожи головы. В любом случае, перед употреблением нового шампуня нужно протестировать его на аллергическую реакцию. Нанесите небольшое количество средства на сгиб локтя и на следующий день проверьте результат. Даже легкое покраснение может оказаться сигналом аллергии на шампунь. И его использование не рекомендуется.

Что именно может вызвать аллергию? Чисто теоретически ее могут вызвать абсолютно все компоненты шампуня. Они классифицируются на 3 основных блока "аллергенных" веществ.

Красители. Какого только цвета не бывает шампуней. Производители пытаются сделать их запоминающимися для глаза, поэтому делают не только яркую упаковку, но и содержимое. Стоит учесть, что чем ярче это содержимое, тем оно опаснее и может вызвать аллергию на шампунь.

Консерванты. Срок хранения шампуней составляет от 1 до 3 лет. Это возможно благодаря добавлению консервантов. Их концентрация настолько велика, что это может естественным образом вызвать аллергию на шампунь. Но тут есть определенная загвоздка. В шампунях с меньшим сроком годности используется пчелиный воск и, если у вас аллергия на мед, то это уже не аллергия на шампунь, а пищевая аллергия.

Отдушки. Шампунь со вкусом карамели или клубники - очень похоже на производство йогуртов, но если там еще можно предположить, что в них кладут настоящие фрукты, но тут вряд ли. Мы запоминаем запахи - запоминаем шампунь. Это сила рекламы, но отдушки могут вызвать аллергию.

Аллергия на шампунь: профилактика и лечебные меры

Прежде чем покупать новый шампунь, прочитайте его этикетку с составляющими. Есть ряд веществ потенциально опасных для кожи головы и организма в целом.

DMDM Hydantoin - высокоаллергенный компонент, вызывающий не только аллергию, но и грозящий более серьезными последствиями, вплоть до онкологических заболеваний.

Fragrance - содержит токсины, может вызвать аллергию, а также повлиять на нервную и гормональную системы.

Ceteareth- и PEG- являются нефтепродуктами, в их составе могут быть опасные токсины, которые в свою очередь вызывают аллергическую реакцию.

Лаурилсульфат натрия - именно он придает шампуню пенящее свойство и убирает загрязнения с волос и кожи головы. Он менее опасен, чем вышеперечисленные компоненты, но, тем не менее, тоже может вызвать аллергию.

Если после применения шампуня кожа головы покраснела, и вы ощущаете зуд, немедленно тщательно смойте его и используйте лосьон на основе ромашки, она успокоит кожу и снимет раздражение. А вместо покупного шампуня можно использовать натуральный, собственного приготовления. Для этого нужен один желток и полстакана кефира (если у вас длинные волосы, дозу ингредиентов можно увеличить). Полученную смесь втираем в голову, промываем проточной водой, а затем ополаскиваем щелочной (на 3л воды ½ ч.л. соды).

Аллергия на шампунь встречается довольно часто. Если реакция была быстро подавлена, и вы приняли все необходимые меры, то последующим шагом может послужить поход к врачу-аллергологу. Важно определить аллерген, так как он может быть использован не только в шампунях, и вы должны знать врага в лицо, чтобы узнать его при следующей встрече в том же креме для лица.

Woman.ru