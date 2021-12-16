Одышка при пневмонии и не только: когда стоит бить тревогу — мнение доктора



В свете пандемии об одышке мы слышим чаще, чем хотелось бы. Она может быть признаком поражения легких - пневмонии на фоне COVID-19. Разбирались с экспертом, когда это нарушение вполне допустимо, а когда требует незамедлительной помощи.

Какой может быть одышка

Одышка - это субъективное ощущение нехватки воздуха. Она сопровождается изменением частоты и глубины дыхания. Различают физиологическую одышку, которая возникает у здорового человека при физической нагрузке, и патологическую, которая возникает при незначительной физической нагрузке или в состоянии покоя. Причиной одышки является недостаток кислорода в тканях. Когда клетки организма испытывают кислородное голодание, включаются приспособительные механизмы: увеличиваются частота и глубина дыхания.

У здорового человека недостаток кислорода возникает из-за повышенного его потребления клетками при значительной физической нагрузке. Одышка при повседневной физической нагрузке и в состоянии покоя свидетельствует о серьезной патологии. В этом случае недостаток кислорода в тканях возникает чаще всего по следующим причинам:

- нарушение насыщения крови кислородом в легких в результате какой-либо патологии этого органа;

- замедление движения крови при сердечной недостаточности;

- уменьшение количества клеток, переносящих кислород (эритроцитов), при анемии.

Лишний вес, несмотря на стереотипы, патологическую одышку не вызывает, если речь не идет об очень больших объемах. В любом случае появление одышки - это повод для незамедлительного посещения врача-терапевта.

Одышка при пневмонии - на что обратить внимание

При коронавирусной инфекции одышка развивается в случае поражения легких - пневмонии. В тяжелых случаях больному необходимы кислород и искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Иногда человек при развитии вирусной пневмонии почему-то не ощущает одышки. Поэтому при подозрении на ковид обязательно определяют содержание кислорода в крови (сатурацию) и степень поражения легких методом компьютерной томографии.

При COVID-19 вызывать врача рекомендуют, когда сатурация снижается до 94%. Сатурация 92% и ниже обычно считается критической. Человеку с таким низким показателем кислорода в крови требуется срочное медицинское вмешательство. Есть исключения. Например, при тяжелой хронической обструктивной болезни легких, которая часто встречается у курильщиков, показатель сатурации может быть от 88% до 92%. Обычно организм таких людей адаптирован к более низкому уровню кислорода.

Нужно ли иметь пульсоксиметр дома? Прибор недорогой и в случае развития ковида может пригодиться.

Как правильно измерить сатурацию дома

Чтобы получить точные результаты, необходимо соблюдать некоторые правила. Данные могут оказаться неточными в следующих случаях:

- прибор зафиксирован слишком плотно или слабо;

- на ногтях имеется лак или ногти накладные;

- во время измерения сатурации человек двигается;

- возле прибора находится слишком яркий источник света;

- одновременно измеряется давление и проводится пульсоксиметрия;

- проведение измерения на влажных или замерзших пальцах.

Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов и мозолей, то есть без всего того, что может препятствовать считыванию датчика. Если у человека на одном пальце сатурация 93-94%, есть смысл проверить ее на других пальцах, после чего сравнить результаты.

И добавлю, что одышка как субъективное ощущение нехватки воздуха часто возникает при невротических расстройствах и нарушении работы вегетативной системы. При панических атаках ощущение нехватки воздуха развивается за счет резкого выброса адреналина в кровь из-за приступа страха, вследствие чего тканям требуется больше кислорода. При неврозах, помимо одышки, человек часто потеет или, напротив, зябнет, может ощущать ком в горле.

Вегетососудистая дистония - функциональное нарушение вегетативной нервной системы - часто проявляется​ дыхательными расстройствами: неудовлетворенностью вдохом, чувством нехватки воздуха, потребностью делать глубокие вдохи.

Разобраться с тем, проявлением какого заболевания является одышка, может только специалист. Потому в любом случае при появлении одышки необходимо обратиться к врачу, а при выраженной одышке вызвать скорую медицинскую помощь.

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