Не делай так - 5 привычек, из-за которых твое лицо стареет

Не секрет, что с возрастом в нашем организме снижается выработка гормона роста. А это неизменно отражается на коже, внешнем виде и конечно же, на нашем лице. Совсем остановить этот процесс, увы, невозможно, но вот отказаться от некоторых вещей, которые истощают запасы гормона, нашей красоты и молодости, можно. Начни всего с 5 привычек, которые поддержат красоту и молодость лица.

1. Откажись от неправильной еды

Перестань злоупотреблять такими продуктами, как растительное масло, маргарин, красное мясо, белый хлеб, сладости, обработанные пищевые продукты. Они могут провоцировать воспаления в организме, а это в свою очередь ускоряет образование морщин. Для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, делай упор на продукты богатые омега-3 жирными кислотами и альфа-линолиевой кислотой (ALA): льняное семя, льняное масло, авокадо, лосось и оливковое масло. Они помогут твоей коже оставаться мягкой и эластичной, безупречной на внешний вид. Не забывай про фрукты и овощи. Свежие плоды в изобилии содержат цинк, селен, витамин С и бета-каротин, которые являются ключевыми игроками в процессе производства коллагена в организме, а также способствуют защите кожи от свободных радикалов. И употребляй достаточное количество белка - недавние исследования показали, что недостаток белка в организме может вызвать слезы, морщины и трещины на коже.

2. Не злоупотребляй алкоголем

Алкоголь является естественным мочегонным средством, так что чем больше ты пьешь, тем больше обезвоживаешь свой организм, что в результате негативно сказывается на коже лица. Кроме того чрезмерное употребление алкоголя вызывает вспышки розацеа и обостряет акне, способствует появлению морщин, а все это мгновенно заставит тебя выглядеть старше.

3. Не засиживайся под палящим солнцем

Как бы ни было приятно греться на пляже под солнцем, загар для кожи оказывается не самым лучшим подарком. Принятие солнечных ванн чревато риском развития рака, к тому же чрезмерное воздействие УФ-лучей ослабляет клетки кожи и кровеносные сосуды, истончает кожу лица, делает ее более восприимчивой к повреждениям.

4. Откажитесь от тяжелого мейкапа

Макияж может как помочь скрыть недостатки и пигментный пятна, так и заставить тебя выглядеть старше. Например, тяжелые основы и тональные кремы могут забиваться в морщины вокруг глаз и рта, подчеркивать тонкие линии. Лучше отдавай предпочтение легким увлажняющим основам, которые создадут невесомое покрытие и добавят твоей коже здорового сияния.

5. Перестань бодрствовать ночью

Это приводит к таким негативным последствиям для здоровья, как увеличение веса, нарушение иммунной системы, снижение концентрации, провалы в памяти и землистый цвет кожи лица. Поэтому обязательно старайся спать не менее 7−9 часов в сутки. При этом лучше всего спать на спине, так как, если лежать слишком долго на одной стороне лица, на утро можно обзавестись новыми морщинами или так называемыми "линиями" сна, которые придают лицу не самый свежий и отдохнувший вид.

cosmo.ru