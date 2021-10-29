Как диагностировать у себя гормональный дисбаланс и что с этим делать - отвечает врач

Осенью мы нередко чувствуем упадок сил и отмечаем, как настроение меняется в зависимости от хмурой погоды за окном. Психологи уверяют, что погода глобально не влияет на наше настроение! А эндокринологи добавляют: имеет влияние гормональный фон, который может меняться в зависимости от сезона. Врач-эндокринолог Ирина Приходько рассказала, как понять, когда и как проверять уровень гормонов.

Самые распространенные нарушения

Если плохое настроение и подавленность сохраняются больше месяца, стоит задуматься о наличии депрессии. Такие рекомендации дают психологи. Попутно советуя проверить организм на наличие неполадок в работе гормональной системы. Проблемы могут быть разными. Например, когда эндокринные железы вырабатывают слишком много или мало гормонов. А одно из самых распространенных нарушений - дисбаланс гормонов щитовидной железы. Будьте уверены: вы сразу его почувствуете. Симптомами служат подавленность, усталость, отсутствие тонуса, слабость, сонливость, проблемы с весом.

Женщинам желательно проверить концентрацию женских гормонов - пролактина, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ). Изменение их концентрации сказывается на работе репродуктивной системы. Дисбаланс женских половых гормонов может приводить к скачкам настроения, проблемам со сном, нарушению аппетита (когда хочется заесть тревожное настроение).

Что рекомендуют врачи? Как минимум проверять уровень гормонов 1-2 раза в год. Стоит помнить, что гормональный дисбаланс может случиться не только в осенне-зимний период - это неприятное явление может спровоцировать целый ряд моментов.

Что может спровоцировать дисбаланс

Гормональные изменения могут наблюдаться в любом возрасте и в любое время года - спровоцировать их способны недостаток сна, прием некоторых медикаментов, несбалансированный рацион, большое количество вредных привычек, резкая смена часовых и климатических поясов. Но все-таки часто с гормональными изменениями мы все сталкиваемся в осенне-зимний период.

Осенью, когда постепенно уменьшается световой день, организм вырабатывает меньше витамина D, его становится недостаточно для нормального гормонального обмена. Обратите внимание, этот витамин не накапливается в организме, для его нормального синтеза нужно не только проводить больше времени под солнечными лучами, но и есть больше продуктов с кальцием и витаминами А и Е - это в первую очередь жирная морская рыба, яйца, кунжут и орехи.

Одновременно с недостатком витамина D в осенне-зимний период повышается уровень гормона стресса - кортизола, снижается функция щитовидной железы. Многие из нас отмечают, что в это время организм начинает настойчиво просить больше еды, особенно - сладкой и жирной. Так "подскакивает" и уровень инсулина. В результате нам сложнее сопротивляться инфекциям, тонус снижается. Настроение на нуле, хочется забраться под одеяло и не вставать с дивана.

Общая слабость, утомляемость, сонливость в течение рабочего дня, тяга к сладкому, желание пить кофе больше обычного, невозможность сбросить лишний вес, активное прирастание дополнительных ненужных килограммов и нарушения менструального цикла. Все это - признаки гормонального дисбаланса. Мотивация уровня "проснись и пой" в таких случаях не помогает, и затягивать нельзя. Никакое позитивное мышление, разговоры с подругами или, хуже того, жесткие диеты не принесут облегчения - энергии не добавится, тонус не поднимется сам по себе.

При таких жалобах следует обратиться к терапевту или эндокринологу. Очень важно не сдавать анализы до похода к врачу - состав крови и гормональный профиль нужно узнавать по запросу и направлению конкретного специалиста. Возможно, имеет смысл проверить уровень витамина D в этот период.

Проверьте себя

Перечислим признаки, которые могут указывать на наличие гормонального дисбаланса:

-без причины бросает в жар;

-появились отеки;

-выпадают волосы;

-ногти стали ломкими;

-кожа сухая - кремы не помогают;

-скачки артериального давления;

-изменение веса (вы заедаете плохое настроение или, наоборот, кусок в горло не лезет);

-боли в суставах;

-вы быстро утомляетесь;

-появились проблемы со сном (бессонница длится дольше трех недель).

Этих нарушений достаточно, чтобы как можно скорей обратиться к терапевту, а затем к эндокринологу. Последний назначит анализы, изучит результаты и назначит терапию. Последняя будет направлена либо на подавление повышенной активности желез, либо на стимуляцию "отдыхающих". Через 3-6 месяцев вы вновь сдадите анализы, чтобы убедиться в эффективности лечения.

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