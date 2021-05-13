13 мая 2021

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Что происходит с телом, когда вы пьете и не пьете воду?

Здоровье

10:40

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Что происходит с телом, когда вы пьете и не пьете воду?

13 мая 2021 10:40

Что происходит с телом, когда вы пьете и не пьете воду?

Человек на 80% состоит из воды - это мы знаем еще с уроков биологии в школе, и этим объясняется потребность человека в обычной воде - именно воде, а не соках, кофе, чае или других видах жидкости. Но действительно ли вода так необходима нам или правило обязательных 1,5-2 литров в день сильно преувеличено? Мы узнали все о влиянии воды на человеческий организм.

Сколько воды нужно пить человеку в день?

По данным ВОЗ, человек должен употреблять 30 мл воды на 1 кг веса в день. То есть при весе 60 кг вы должны выпивать около 1,8 л воды. На самом деле все зависит от объема жидкости, которую вы теряете. На это влияют:

  • климат: чем жарче, тем больше потери воды у организма;
  • диета: при высоком потреблении белка организм обезвоживается, на этом основан принцип быстрого похудения по Дюкану;
  • физическая активность: чем активнее образ жизни, тем больше воды требуется;
  • здоровье: при повышении температуры тела потребность в воде растет;
  • индивидуальные особенности организма.

Разумнее всего ориентироваться на чувство жажды. Интересно, что иногда мы путаем сигналы организма о недостатке воды с желанием перекусить. Если питье у вас часто сопряжено с приемом пищи, то условный рефлекс может побуждать вас поесть, а заодно и попить.

Плюсы и минусы воды

Главное преимущество воды перед другими напитками в том, что в ней совсем нет калорий (но только при условии отсутствия любых добавок, в том числе ароматизатора), так что поправиться от нее невозможно. Из значительных минусов - чрезмерное потребление может спровоцировать отеки.

Что будет, если человек полностью откажется от обычной воды?

В первое время полный отказ от обычной воды может и никак не отразиться на организме. Однако со временем последствия этого дадут о себе знать: в зависимости от заменителя, вы можете получить повышенный сахар в крови, если это соки и сладкие напитки, или перманентное обезвоживание, если это алкоголь, чай или кофе. Несмотря на то, что, когда вы пьете некрепкий (!) чай и кофе, присутствующая в них вода все-таки усваивается, в большинстве случаев они выводят остальную воду из организма из-за содержащихся в них кофеина и теина - алкалоидов, которые оказывают тонизирующий эффект. Кстати, многие травяные чаи - ромашка, мята, имбирь, - не выводят воду.

Чем грозит обезвоживание?

Обезвоживание приводит к сухости кожи, дерматитам, камням в почках и желчном пузыре. От нехватки воды происходит сгущение крови и замедление ее кругооборота. Также это негативно влияет на работу головного мозга, а длительное обезвоживание может даже вызвать обмороки и галлюцинации.

Почему для похудения советуют пить больше воды?

Во-первых, кофе, чай, сок, лимонад и прочие жидкости либо калорийны, либо подразумевают употребление дополнительных калорий. Кофе, чай обычно пьют с чем-то. Воду пьют саму по себе. Во-вторых, если вы пьете холодную воду (ниже комнатной температуры), то она оказывает небольшое влияние на метаболизм в целом: организм прогревает ее до своей температуры и тратит на это энергию - но не такую существенную, чтобы вы заметили это на весах. В-третьих, если вы придерживаетесь высокобелковый диеты и/или занимаетесь спортом, потребность в воде возрастает. Нехватка воды отрицательно сказывается на самочувствии и внешнем виде, добавляя вам эмоций к неприятным ощущениям от диеты.

Но есть и мифы. Часто диетологи говорят о том, что вода нужна "для вывода из организма продуктов метаболизма и жиров". На самом деле какой-то дополнительной жидкости сверх обычного количества для этого не требуется. Процесс снижения веса не ускорится, если вы будете пить больше. И не стоит практиковать "голодные дни" на одной воде. Это надо делать только после отравления, в послеоперационный период или при некоторых заболеваниях. Здоровому человеку это не нужно. В "голодные дни" организм питается только запасами, причем как жиром, так и мышцами. Для организма голод - это стресс, и после он начинает запасать энергию с удвоенной силой.

elle.ru


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