Что происходит с телом, когда вы пьете и не пьете воду?

Человек на 80% состоит из воды - это мы знаем еще с уроков биологии в школе, и этим объясняется потребность человека в обычной воде - именно воде, а не соках, кофе, чае или других видах жидкости. Но действительно ли вода так необходима нам или правило обязательных 1,5-2 литров в день сильно преувеличено? Мы узнали все о влиянии воды на человеческий организм.

Сколько воды нужно пить человеку в день?

По данным ВОЗ, человек должен употреблять 30 мл воды на 1 кг веса в день. То есть при весе 60 кг вы должны выпивать около 1,8 л воды. На самом деле все зависит от объема жидкости, которую вы теряете. На это влияют:

климат: чем жарче, тем больше потери воды у организма;

диета: при высоком потреблении белка организм обезвоживается, на этом основан принцип быстрого похудения по Дюкану;

физическая активность: чем активнее образ жизни, тем больше воды требуется;

здоровье: при повышении температуры тела потребность в воде растет;

индивидуальные особенности организма.

Разумнее всего ориентироваться на чувство жажды. Интересно, что иногда мы путаем сигналы организма о недостатке воды с желанием перекусить. Если питье у вас часто сопряжено с приемом пищи, то условный рефлекс может побуждать вас поесть, а заодно и попить.