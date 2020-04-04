Почему нам всем нужен бета-каротин и где его искать?

Мы продолжаем рассказывать о витаминах и микроэлементах, незаменимых для нормальной работы организма. На очереди бета-каротин. Это природный антиоксидант, который, попадая в организм, превращается в витамин А. В первую очередь, он необходим для защиты клеток от повреждения свободными радикалами, но и помимо этого выполняет ряд жизненно важных функций.

Бета-каротин способен улучшать когнитивную функцию, стимулируя работу мозга, повышать концентрацию внимания и улучшать память. Он благотворно сказывается на здоровье кожи, не только защищая клетки от повреждений и преждевременного строения, но и питая ее изнутри, избавляя от шелушений и сухости. Кроме того, бета-каротин благотворно влияет на здоровье глаз, обеспечивает профилактику "падения" зрения и защищает наше "зеркало души" от возрастных изменений. И последнее, но не менее важное, бета-каротин - один из главных защитников вашего иммунитета. Его антиоксидантные свойства создают своеобразный щит, который ограждает клетки от повреждений, попадания в них вирусов и возникновения воспалений.

Где искать бета-каротин? Подсказкой станет яркий цвет фруктов и овощей, в которых он содержится. Морковь, тыква, сладкий картофель батат, болгарский перец - настоящий кладезь этого антиоксиданта. Также его можно найти в шпинате, капусте, брокколи, горохе, петрушке и кинзе. Эти продукты хоть и не отличаются яркой окраской, полезных веществ содержат не меньше.

Говоря о бета-каротине, важно помнить две вещи. Во‑первых, при попадании в организм он превращается в витамин А, а витамин А - жирорастворимый. Это значит, что без жировой составляющей последний просто не усвоится организмом. Поэтому, решив приготовить салат из моркови, капусты и других богатых антиоксидантом овощей, не забудьте добавить пару ложек растительного масла, горсть орехов или семян. Так все полезные вещества не пропадут. Во‑вторых, именно из-за того, что витамин А - жирорастворимый, существует риск гипервитаминоза, то есть его переизбытка в организме. С водорастворимыми витаминами (все группы В и витамин С), например, такого не случится, потому что все излишки выйдут из организма вместе с жидкостью. Поэтому, в попытках защитить иммунитет и заполучить самую ровную и сияющую кожу, не стоит забывать о чувстве меры. Питание в первую очередь должно быть сбалансированным, а все продукты вписываться в вашу суточную норму калорий.

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