Как правильно питаться в Рамазан? - Рассказывает диетолог

Как питаться в месяц Рамазан тем, кто стремится быть в форме, занимается фитнесом, или хочет похудеть?

Как сообщает Lady.Day.Az, данную тему в своем блоге затронула диетолог Марина Коуп и отметила, что религиозный пост никакого отношения к похудению не имеет.

"Пост - это духовное воспитание, а не диета, и я никогда не дам вам рекомендаций, как произвести эту "подмену понятий". Если вы хотите соблюдать пост с целью скинуть вес, попрошу вас, откажитесь от этой идеи!", - пишет диетолог, но добавляет, что есть люди, которые хотят "убить двух зайцев".

Как худеть, если правильное питание предполагает разгон метаболизма, много мелких приемов пищи, а тут - целый день нужно ничего не есть, и вечером вас ждет ифтар?

Коуп поделилась советами для тех, кто уже находится в процессе похудения, и на этот период - выпал пост.

" В первую очередь, старайтесь принимать сухур (утренний прием пищи), потому что не все его делают. Включите в него медленные углеводы - для того, чтобы у вас был запас энергии на весь день. И не ложитесь спать после него, иначе все избытки калорий, если вы превысите порцию, начнут запасаться во время сна. Все каши, злаки, сухофрукты, сладости, мучное, крупы нужно есть во время сухур. Не переедайте, чтобы не растягивать желудок, - так вам будет легче справляться с чувством голода в течение дня.

Открывайте ифтар правильно - водой и финиками в небольшом количестве, и выжидайте после них как минимум полчаса. А далее можете есть то же, что и обычно, но не злоупотребляйте жирным, мучным и сладостями. Исключите сладкие фрукты, такие как виноград, банан, персики. Девушкам можно даже исключить крупы из ифтара (или потреблять, но не каждый день). Выбирайте все то же самое, что вы обычно ели на ужин при похудении, - овощные и белковые блюда, клетчатку, минимум углеводов и никаких десертов на вечер!

Порция - как можно меньше.

После ифтара старайтесь устроить прогулку и перед сном уже больше ничего не есть и не пить.

При таком образе питания немного замедляется процесс обмена веществ, но не переживайте, пусть ваше тело само подскажет, что делать! Даже если вы ничего не сбросите за этот период, - не страшно, ведь перед вами стоят совершенно другие, более важные задачи, чем телесная оболочка", - пишет Марина Коуп.

Н. Гасымова

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