Книги, сериал и музыкальная группа - Рекомендации Эмили Ратаковски во время самоизоляции - ФОТО

В своем инстаграме красотка Эмили Ратаковски чаще всего публикует либо обнаженные селфи, либо делится своими интеллектуальными находками - и то, и другое находит огромный отклик среди почти 26-миллионной аудитории модели. Накануне она перечислила четыре вещи, которые составляли ей компанию во время самоизоляции: 2 книги, любимая музыкальная группа и сериал. Если вы как раз дочитали свою книгу, досмотрели очередной сеарил на Netfliх и до дыр заслушали новый альбом Селены Гомес - вот четыре рекомендации от Эмили.

Книги

All about love: New visions

Белл Хукс предлагает новый взгляд на любовь: что-то, что общество ценит очень высоко и одновременно окутывает тайной. Из минусов - книга не переведена на русский, из плюсов - это идеальный повод подтянуть практиковать английский.

This life

Как и предыдущая книга, эта не переведена на русский. Браться советуем тем, кто не на шутку увлечен философией. Автор фокусируется на времени и тем, на что каждый из нас выбирает его потратить: идеальный вариант во время карантина, когда у всех нас появилось чуть больше времени.

Музыка

Electrelane

Модель призналась, что утром вспомнила о группе, которую любила в старших классах, - Electrelane. Любимые песни модели: Saturday, Birds and The Greater Times.

Сериал

Pen15

Эмили посмотрела сериал в 2019 году, когда комедия впервые вышла на экраны, но решила пересмотреть на карантине. Pen15 одновеременновызывет истерический хохот и напоминает о том, насколько реальны эмоции, которые мы переживаем в подростковом возрасте. Вам кажется, что в школе вы были в аду? Но вы выжили и теперь даже можете посмеяться над этим!", - такое "ревью" написала модель.

