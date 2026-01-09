Стилист назвал главные тренды в прическах и цветах в 2026 году

Собранные волосы, например, пучки или хвосты, будут в тренде среди причесок в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Пятому каналу" на "Реальной премии Music box" рассказал стилист Денис Трофименко.

По его словам, в моде будут стандартные укладки, которые не будут мешать. Среди цветов в одежде будут популярны натуральные оттенки, в том числе, мокко или бежевые, добавил эксперт. Он подчеркнул, что из моды уже давно вышли серые и холодные тона.

"По цвету: вообще этот год очень интересный. Очень много ярких оттенков, тепло-холодных даже. Это оттенки мокко, если это блонд, то это больше такой бежево-теплый. То есть сейчас уже как-то не модно стало в серые оттенки краситься. Я этого особо не вижу в своей работе. Я это очень редко применяю и мало кому идут серые оттенки, правда", - поделился Трофименко.