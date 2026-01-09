9 января 2026

9 января 2026 12:14

Стилист назвал главные тренды в прическах и цветах в 2026 году

Собранные волосы, например, пучки или хвосты, будут в тренде среди причесок в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Пятому каналу" на "Реальной премии Music box" рассказал стилист Денис Трофименко.

По его словам, в моде будут стандартные укладки, которые не будут мешать. Среди цветов в одежде будут популярны натуральные оттенки, в том числе, мокко или бежевые, добавил эксперт. Он подчеркнул, что из моды уже давно вышли серые и холодные тона.

"По цвету: вообще этот год очень интересный. Очень много ярких оттенков, тепло-холодных даже. Это оттенки мокко, если это блонд, то это больше такой бежево-теплый. То есть сейчас уже как-то не модно стало в серые оттенки краситься. Я этого особо не вижу в своей работе. Я это очень редко применяю и мало кому идут серые оттенки, правда", - поделился Трофименко.


Просмотров: 60

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 2 840
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 2 833
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 3 955
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 4 393
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 031
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 983
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 613
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 277
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 710
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 417
Самая модная обувь осени 2022 года